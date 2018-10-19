Електрифікація чекає чи не на кожну модель виробника.

Як і більшість виробників, концерн Hyundai-Kia активно працює над розширенням модельного ряду новими електрокарами та гібридами.

Менеджери підрозділу Kia Motors Europe розкрили виданню Autocar усі плани на найближчий час. Перший у черзі є сімейство Ceed, котре зможе підключатись до розетки.

Також цікаво: Euro NCAP вважає, що покладатись на електроніку водіям ще рано

“Ми збираємося зробити гібридним універсал Sportswagon, а потім вирішити, чи є сенс в інших типах кузова”, – пояснив директор з маркетингу Артур Мартінс. Елктро-начиння Ceed отримає від Niro PHEV.



Фото: Модельний ряд Kia / Kia

У листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі має справити дебют новий Soul EV. Він також матиме агрегати від Niro, однак електричного. Моделі обіцяний запас ходу у 250 км. За ним на ринок США має вийти Hyundai Nexo на водневих паливних елементах. Трохи згодом “Нексо” з’явиться під штандартом Kia з тими ж силовими агрегатами – електромотором на 163 к.с., блоком паливних елементів та батарею, що дозволяють проїхати без дозаправки близько 600 км.

Кипить робота над гібридними модифікаціями для Optima, паркетників Sportage та Sorento. Але найскладнішим викликом KIA вважає водневий кросовер на агрегатах від родинного Hyundai Nexo. Носієм цих агрегатів, ймовірно, стане Sorento чи модель з подібними габаритами. “Європейський ринок краще прийме паливні елементи у великому автомобілі, оскільки за нього клієнт спочатку готовий заплатити більше”, – сказав Мартінс. Базова ціна становитиме $60 тисяч.

Загалом до кінця десятиліття Kіа планує мати у своїй лінійці 14 “зелених” моделей.

Також цікаво: Найдешевша Tesla Model 3 вже у продажу