Tesla почала продавати Model 3 у новій комплектації за меншою ціною і з меншою дальністю шляху.

Про це в своєму Twitter розповів глава компанії Ілон Маск. “Представили дешевшу Tesla Model 3 і нову спрощену сторінку для замовлення” – написав Маск.

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На сайті компанії вказано дві ціни: 45 тисяч доларів за звичайну версію і 33,2 тисячі доларів – з вирахуванням податків.

Для купівлі доступні три версії Model 3: нова більш дешева модель з меншим акумулятором на 418 кілометрів і дві більш дорогих моделі з акумуляторами на 500 кілометрів ходу. Вони коштують, з урахуванням вирахування податків, 42,2 і 52,2 тисячі доларів.

До слова, раніше Маск анонсував створення електрокара Tesla вартістю $25 тисяч до 2021 року.