"Я більше не хочу чути це лайно", – сказав керівник відділу розробки нової "трійки".

Негативні відгуки журналістів про останні покоління BMW 3 Серії спонукали автовиробника спробувати повернути моделі колишню оспівану керованість та інші “цінності”.

Виступаючи на автосалоні у Парижі під час дебюту нової BMW 3 Series, шеф відділу розробки компанії Клаус Фроліх заявив, що остання версія G20 повинна бути кращою в своєму класі.

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“Новинка просто мусить покласти кожного суперника у класі на лопатки. Усі американські, австралійські та британські журналісти увесь час повторюють, мовляв “останнім гідним представником третьої серії була модель E46 CSL”.

“Я більше не хочу чути це лайно”, – сказав Фроліх. І пояснив, що він з командою зробив усе можливе, аби більше не чути негативних відгуків.

“По-перше, і для мене найважливіше, на новому седані 3 Серії можна їхати швидко і при цьому розслаблено, без напруження від водіння. По-друге, машина міцна і збитна, мов камінь, але при цьому всередині використані першокласні матеріали оздоблення і усі елементи дуже ретельно підігнані. Нарешті, за комфортом нова “трійка” – практично, як автомобіль 5 Серії”.

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