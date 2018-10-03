У Парижі німецький бренд представив чимало новинок, головними з яких стали седан 3 Серії та новий Х5.

Експозиція баварської марки демонструє нову мову дизайну автомобілів BMW та широке застосування сучасних технологій.

Серед прем’єр на стенді BMW найбільшу цікавість викликали сьоме покоління седана BMW 3 Серії та четверта генерація BMW Х5. Однак крім них баварці також показали абсолютно нове купе 8 Серії, новий родстер Z4, новий гарячий седан M5 Competition, електрокар і3 та і3s зі збільшеним пробігом, а також познайомили з операційною системою версії 7.0, завдяки якій у автомобілях BMW з’явився головсовий помічник.

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BMW 3 Серії

BMW 3 Серії з внутрішнім індексом G20 перейшов на модульну платформу CLAR. Нове покоління популярної моделі говорить сучасною мовою дизайну.

Фото: Новий седан BMW 3 Серії / Авто 24

Стандартне оснащення новинки включає світлодіодні фари та задні ліхтарі, автоматичний клімат-контроль, а також широкий список систем допомоги водію, включаючи попередження про від'їзд зі смуги та автоматичне екстренне гальмування.

Всі моделі мають iDrive 6.0 з 8,8-дюймовим дисплеєм. Система може бути оновлена ​​до iDrive 7.0 з 10,25-дюймовим дисплеєм та 12,3-дюймовим екраном приладів. Остання версія операційної системи підтримує функцію управління голосом та має вбудований цифровий помічник, активувати який можна фразою “Ей, БМВ”. Система зупинки-запуску двигуна використовує навігацію, аби уникнути непотрібних вимкнень двигуна.

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BMW 320і та 330і матимуть бензиновий двигун потужністю у 181 або 255 к.с., в залежності від форсування. Дизельні версії 318d та 320d також оснащуються дволітровою турбо-”четвіркою”, потужністю 148 або 188 к.с. Версія 330d означає рядний шестициліндровий двигун об’ємом 3 літри, котрий генерує 261 к.с. потужності. 318d та 320d доступні з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, решті призначений 8-ступінчатий автомат.

Фото: Салон нової BMW 3 Серії / Авто 24

Нова BMW 3 Серії буде доступна у комплектаціях Advantage, Sport Line, Luxury Line або M Sport. Ціни починаються з відмітки у 58 тисяч євро. На європейському ринку модель з’явиться у березні 2019 року.

Новий BMW X5

Фото: BMW X5 2019 / Сarscoops

Четверте покоління позашляховика BMW X5 дебютувало ще у червні, а в Парижі відбувся публічний дебют. Кросовер нової генерації став ще більш технологічним та додав у габаритах. Новий Х5 коштує близько 64 тисячі євро – приблизно на 10 тисяч дорожче за попередника.

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BMW Z4

Фото: Нова BMW Z4 / Сarscoops

Двомісний родстер Z4 почне продаватись у Європі з березня 2019 року. На вибір запропоновано три варіанти двигунів: 2-літровий агрегат на 197 к.с. для версії sDrive20i, потужніший 2,5-літровий мотор для версії sDrive30i, та найсильніший – 340-сильний 3-літровий шестициліндровий агрегат для M40i. У будь-якому виконанні двигуни поєднуються з восьмиступінчатим автоматом.

BMW 8 Серії

Довгоочікувана новинка – розкішний спорткар BMW 8 Серії, чотиримісне купе, що стала флагманом серед баварських дводверок.

Фото: Купе BMW 8 Серії / Авто 24, Сarscoops

Моделі, що з’явиться на ринку у другій половині 2019 року, на перших порах виділено два мотори: 3-літровий турбодизель, що розвиває 320 к.с. і 680 номів. а також 4,4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 523 к.с. та 750 номів крутного моменту.

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