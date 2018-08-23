Довгоочікувана модель зробила перший крок на шляху до щасливих замовників.

Мало що залишилось у таємниці до офіційного дебюту – шпигунські знімки та витокі інформації розкрили майже усі карти про нову BMW Z4 Roadster. Однак баварці усе ж привезли до Каліфорнії гарний червоний родстер Z4 M40i з серії First Edition.

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Так, тепер Z4 M40i Roadster презентований офіційно. Версію First Edition відрізняє особливий колір кузову Frozen Orange Metallic та м’який складаний дах зі сріблястою прострочкою та особливі 19-дюймові диски.

Фото: 2019 BMW Z4 M40i Roadster First Edition / Drew Phillips/Аutoblog

Потужність родстера надходить від 3-літрового шестициліндрового двигуна, що в залежності від налаштувань та версії моделі розвиває від 350 до 390 кінських сил. Згодом має вийти модель з дволітровим мотором потужністю 200-290 к.с. М-версії прискорюються до 100 км/год за 4 секунди.

Повну інформацію про нову модель BMW обіцяє розкрити 18 вересня. А до дилерських центрів BMW Z4 потрапить у другому кварталі 2019 року.

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