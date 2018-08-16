А японці усе ще тягнуть з Супрою.

Напередодні дебюту новинки у Пеббл-Біч, компанія BMW оприлюднила офіційні зображення BMW Z4.

Хоча днями ми вже бачили шпигунські знімки машини, тепер баварці показали усі деталі, включаючи салон та двигун.

Також цікаво: Українець створив унікальний складинй каяк-рюкзак

Фото: BMW Z4 2019 модельного року / BMW

Всередині новий родстер відповідатиме усім стандартам виробника, пропонуючи власникам першокласні матеріали оздоблення та новітню повністю цифрову приладову панель, передову мультимедійну систему і безліч електронних помічників та технологій для підвищення безпеки.

Як і передбачалось, у лінійці двигунів нової моделі буде трилітрова турбо-шістка, віддача якої варіюватиметься від 350 до 390 кінських сил залежно від ринку та комплектації. Така модель з’явиться у продажу першою, а слідом за нею вийде доступніша версія дволітровим турбованим двигуном потужністю від 200 до 290 к.с.

Також цікаво: Група вандалів підпалила більше 100 машин у Швеції (відео)