Експеримент провели фахівці організації Global NCAP, щоб продемонструвати рівень сучасних технологій з безпеки.

Два хетчбеки однієї марки та моделі - Ford Fiesta – зіткнули у лобовому ДТП. Один з них – сучасний, 2018 року виготовлення, інший – 1998 року. Швидкість кожного з них становила 64 км/год.

Звичайно, 20-річна машина більше постраждала. Якби в ній були люди, вони навряд чи вижили б. А от нова – зберегла б життя. В неї постраждала передня частина, а от пасажирська "капсула" залишилась цілою. Спрацювали усі подушки безпеки, тому люди отримали б мінімальні травми.

Відео краш-тесту двох Ford Fiesta:

Краш-тест був проведений на честь 20-річчя з початку заснування випробувань з безпеки автомобілів у Європі. Завдяки їм в Старому Світі було збережено десятки тисяч людських життів. Загальна кількість смертей у Європі скоротилась з 45 тисяч в середині 90-их до 25 в рік в наш час.

Нагадаємо, що наскільки безпечні іржаві автомобілі.