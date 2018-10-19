Незалежна експертна організація провела випробування сучасних систем, які багато хто називає автопілотом.

На сьогодні більшість автмообілів мають 2 рівень автоматизації. Однак опитування, проведені в Європі показали, що більшість водіїв вважають, що вже сьогодні можна повністю передати керування автомобілем електроніці.

Як правило, передову електроніку автовиробники встановлюють на флагманські моделі машин. Та навіть широко відомий “автопілот” Tesla відповідає критеріям автономності 3+ рівня з 5. У той же час для європейських авто з 2021 року стануть обов'язковими 11 систем безпеки, котрі підвищують рівень автоматизації для усіх класів авто.

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Та експерти Euro NCAP стверджують, що автомобілі, оснащені сучасними електронними помічниками, такими як адаптивний круїз-контроль, система утримання автомобіля в смузі і система екстреного гальмування, часто породжують у водіїв помилкове відчуття безпеки: мовляв, електроніка врятує.

Для того щоб переконатися в належній роботі систем, які сьогодні встановлюються на автомобілі, були відібрані Audi A6, BMW 5 Cерії, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-класу, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla та Volvo V60. Всі учасники тестів були оснащені системами, які можуть повністю контролювати транспортний засіб на швидкісних шосе: гальмувати, розганятися і утримувати машину в смузі.



Спільно з британською компанією Tachtam Research були розроблені спеціальні тести, що перевіряють роботу електронних систем: уповільнення, екстрене гальмування, гальмування перед автомобілем, що раптово зупинився, гальмування і об'їзд автомобіля, який раптово перебудувався в смугу руху.

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Електроніка DS та BMW до останнього не втручалася в процес водіння, автомобілі Audi, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan і Volvo запропонували хороший баланс, а Tesla Model S викликала ряд нарікань. Зокрема, експерти відзначили, що система Autopilot, встановлена ​​на американський електромобіль, до останнього чинила опір при спробі об'їхати машину, що раптово зупинилася.



Тести системи утримання в смузі проводились на зв'язках з S-подібних поворотів. Tesla знову заважала водієві, опираючись його втручанню в процес управління, щоб автомобіль залишився в своїй смузі при проходженні поворотів.

В Euro NCAP також відзначили, що BMW і Tesla вводять споживачів в оману своїми рекламними матеріалами, створюючи у них відчуття, що автомобілі можуть пересуватися в повністю автономному режимі.

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