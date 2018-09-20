Били-били преміальний німецький седан – не розбили.

Краш-тести Euro NCAP проводились на Audi A6 у комплектації 40 TDI Sportline 4x2 LHD, котра передбачає “м’яку гібридну технологію і велику кількість стандартного обладнання, електронних систем та інтелектуальних помічників.

Також цікаво: Peugeot e-Legend: втілення найсміливіших фантазій дизайнерів 1970-х

Новий седан A6 отримав найвищі бали за захист дорослих, причому як на передніх кріслах, так і на задніх – 93%. Захист дітлахів у спеціальних кріслах – 85%. Цей показник менший за попередній через те, що при фронтальному зіткненні захист шиї 10-річної дитини виявився слабким.



Фото: Результати тестування Euro NCAP для Audi A6 2018 модельного року / Euro NCAP

Захист пішоходів – ще один важливий параметр перевірки. Бізнес-седін від Audi здобув 81% за цим показником. Audi може похвалитися капотом, що зсувається, коли датчики фіксують удар. Також форма переднього бампера виявилась найбезпечнішою для ніг пішоходів, за що А6 отримав максимальну кількість очок.



Протестований Audi A6 обладнано 10 подушками безпеки, MMI Navigation Plus та MMI Touch, системою паркування Plus та камерою заднього виду, системою автономного екстренного гальмування, системою утримання рядності та активним круїз-контролем.

Також цікаво: Motorola запатентувала робо-копа