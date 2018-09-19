Теоретично поліцейський безпілотник Motorola зможе сам заарештовувати правопорушників та доправляти їх у відділок.

Машина з автопілотом? Учорашній день! Поліцейська машина з автопілотом. Цікавіше. А що, як зробити “робо-копа” на колесах, подумали інженери виробника телефонів Motorola і запропонували своє бачення такого апарату.

У поясненні до патентної заявки Motorola зазначає, що такий поліцейський безпілотник передбачається застосовувати лише у випадку незначних злочинів, звільняючи правоохоронців від дрібних справ для більш важливих.

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Числені кібернетичні пристрої на борту машини дозволять їй проводити процедуру ідентифікації людини, підтримувати двосторонній зв’язок з оператором, а за необхідності навіть отримати судовий ордер на обшук будинку чи автомобіля підозрюваного.

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Фото: Зображення з патента Motorola на самокерований поліцейський автомобіль / patents.google

У разі необхідності затриманий зможе сплатити штраф, розрахувавшись карткою – як тільки платіж проходить, двері поліцейського автомобіля відчиняються і людина може бути вільною.

“Авто-робо-коп” зможе сфотографувати підозрюваного та шукати його в різних базах даних, а також включати пристрої, які дозволять підозрюваному знищити свою кредитну картку для сплати штрафів, якщо це буде необхідно з нагоди.

Якщо ж владнати справу штрафом не видається можливим, автомобіль доставляє підозрюваного у відділок, а дорогою він може зробити свій законний дзвінок, зв’язатись з адвокатом за телефоном чи навіть за допомогою відеозв’язку.

Номер патенту – US10049419B1. Ознайомитись з патентом можна за цим посиланням.

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