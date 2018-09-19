Один з провідних світових автоконцернів Renault-Nissan-Mitsubishi оголосив про своє рішення перейти на операційну систему Android, розробником якої є компанія Google, для наступних поколінь своєї інформаційно-розважальної системи.

Зміни, які будуть впроваджені не раніше 2021 року, означатимуть, що користувачі отримають такі функції Android як Google Maps, Waze та Hands-free Google Assistant без необхідності підключення телефону. Вони також отримають змогу завантажувати спеціальні додатки, як наприклад, ті, що використовуються для пошуку та оплати місця для парковки з магазину Google Play.

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Такий крок автоконцерну свідчить про те, що автовиробники починають обирати чи створювати власні системи для інформаційно-розважального програмного забезпечення, чи співпрацювати з відомою компанією, яка знайома більшості клієнтів.

Видання підкреслює, що більшість автовиробників уже дозволяють користувачам зв’язувати свої мобільні пристрої Apple чи Android з автомобільними системами через Android Auto чи Apple CarPlay. Але використання операційної системи Android відкриє автомобілі для оновлення програмного забезпечення для розважальних програм та інтеграції голосових команд Google Assistant у деякі функції автомобілю, наприклад, управління очисниками скла та інші.

З огляду на те, що операційне програмне забезпечення зможе постійно оновлюватись, система зможе обробляти зв’язок з іншими транспортними засобами та об’єктами інфраструктури, такими як світлофори, коли ці функції стануть доступними, заявило керівництво автоконцерну.

Втім власникам авто доведеться обирати із обмеженої кількості додатків, які мінімізують відволікаючі фактори. Так, кожен додаток, який потрапить в магазин, проходитиме через кілька перевірок, щоб упевнитись, що його можна використовувати в авто.

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Технологічне партнерство Renault-Nissan-Mitsubishi з Google є частиною більш широких зусиль альянсу із встановлення бездротового підключення автівок до онлайн-хмарних систем, які б дозволили автовиробнику збирані дані, діагностувати проблеми та дистанційно оновлювати програмне забезпечення для авто.