Законопроект прийнятий поки що у першому читанні, тож поки що діє штраф у 51 грн.

18 вересня депутати Верховної Ради 240 голосами "за" прийняли за основу (у першому читані) Закон №8492 “Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)”.

Щоб законопроект став Законом, за нього необхідно буде проголосувати у другому читанні. Тоді штраф за невикористання пасів безпеки для усіх пасажирів автомобілів та шолома для мотоциклістів збільшиться з нинішніх 51 до 850 гривень.

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Згідно пояснювальної записки, рівень користування ременями безпеки в Україні є найнижчим серед всіх країн Європи - за даними дослідження "За безпечні дороги", тільки 15% водіїв користуються ременями безпеки. Для порівняння, у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії - 97%, Словенії - 93%, Польщі - 83%.

Використання шоломові на двоколісній техніці може знизити ризик загибелі людини при ДТП на 40%, а ризик важких травм на 70%.

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