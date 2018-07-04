На відміну від країн Європи, в Україні відповідальність за те, що пасажири в його автомобілі не пристебнуті пасами безпеки, несе водій. Причому не лише штраф, можуть бути й кримінальна відповідальність.

Згідно підпункту "в" пункту 2.3 ПДР водій зобов'язаний особисто використовувати засоби пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), а також не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, в тому числі тих, які перебувають на задньому сидінні.

Пасажирів правила дорожнього руху теж зобов’язують бути пристебнутими під час пересування на транспортному засобі (підпункт "б" пункту 5.2. ПДР). Причому незалежно, чи на передньому, чи на задніх сидіннях. Єдина умова – якщо паси безпеки передбачені конструкцією автомобіля.

За порушення правил користування ременями безпеки на водія передбачено складення постанови та накладення штрафу. Згідно п. 121. ч. 5 КУАП, штраф за невикористання пасів становить 51 грн. Може бути оштрафований і пасажир. Але це не найгірше, що може бути.

Водій особисто несе відповідальність за те чи пристебнуті ременями безпеки пасажири його автомобіля.

Якщо такі факти виявляться при оформленні дорожньо-транспортної пригоди з відповідними наслідками, то й відповідальність може бути суворішою - кримінальною у вигляді позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами.

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Зокрема, Апеляційний суд Запорізької області рішенням від 04.07.2018 щодо водія, який перевозив пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, та спричинив дорожньо-транспортну пригоду з відповідними наслідками, виніс вирок у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Подібні рішення у судовій практиці не поодинокі.

Тому завжди перед початком руху переконайтесь чи всі пасажири автомобіля пристебнуті, в тому числі ті, які перебувають на задніх сидіннях.

Нагадаємо, що суди виправдовують водіїв, яких незаконно зупинила поліця.