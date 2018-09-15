Інколи неоплачений штраф за порушення ПДД створює масу проблем. Наприклад, при перереєстрації автомобіля або нерухомості. Як же уникнути таких несподіванок?

Інформація щодо неоплачених штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху потрапляє у виконавчу службу. Там відкривають виконавче впровадження та дані про нього, нарівні з іншими виконавчими впровадженнями вносять до Єдиного реєстру боржників.

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Перевірити інформацію що до наявності боргів, в тому числі за несплату штрафів за порушення ПДД, можна за цим посиланням. Для цього достатньо вказати прізвище та ім’я, або ідентифікаційний номер.

Якщо штрафи в цій базі є, варто звернутись в виконавчу службу та оплатити їх. Слід зазначити, що виконавчі служби приймають громадян лише два рази на тиждень по декілька годин. Перевірка платежів та закриття виконавчого впровадження займає деякий час. До цього потрібно бути готовим.