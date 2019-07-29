Иногда неоплаченный штраф за нарушение ПДД создает массу проблем. Например, при перерегистрации автомобиля или недвижимости. Как же избежать таких неожиданностей?

Информация о неоплаченных штрафах по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения попадает в исполнительную службу. Там открывают исполнительное производство и данные о нем, наравне с другими исполнительными производствами вносят в Единый реестр должников.

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Проверить информацию о наличии долгов, в том числе за неуплату штрафов за нарушение ПДД, можно по этой ссылке. Для этого достаточно указать фамилию и имя или идентификационный номер.

Если штрафы в базе есть, стоит обратиться в исполнительную службу и оплатить их. Следует отметить, что исполнительные службы принимают граждан только два раза в неделю по несколько часов. Проверка платежей и закрытие исполнительного производства занимают некоторое время. К этому нужно быть готовым.

Напомним, где платить штрафы за нарушение ПДД.