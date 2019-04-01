Реквізити рахунків у банку, куди потрібно перераховувати кошти за штрафи при порушенні ПДР.

Якщо працівник Патрульної поліції виписав штраф за порушення Правил дорожнього руху, краще його сплатити якомога швидше. Термін сплати штрафу – 15 днів з дня порушення. Звичайно, якщо ви не згідні з протоколом про порушення, його можна оскаржити протягом 10 днів з дати порушення. Якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, він подвоюється та стягується Виконавчою службою. А вона може накласти арешт на автомобіль, нерухомість тощо.

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Сплатити штраф за порушення ПДР можна прямо на місці, якщо у патрульного поліцейського є термінал. Сплата штрафу на місці можлива лише безготівково, за допомогою банківської картки. Розрахунок готівкою може бути прирівняний до хабаря, тому не варто намагатись розрахуватись на місці.

Щоб сплатити штраф за порушення ПДР в банку, можна не лише звернутись до найближчого відділення, але й скористатись інтернет-банкінгом – в більшості випадків в мобільних та інтернет-додатках банків ці реквізити вже введені, потрібно лише зазначити своє місце проживання.

Щоб визначити, на який рахунок потрібно платити штраф за порушення ПДР (правил дорожнього руху), треба в таблиці знайти відділ ГУК тієї області чи місця, за яким ви прописані. Обираєте реквізити ГУК та уважно заповнюєте бланк переказу. В відповідних графах вкажіть ПІБ Платник, дату, серію та номер постанови про порушення, суму (з копійками), деколи – телефон чи Email платника. Якщо ви сплачуєте штраф за іншу людину, треба ввести дані за того, хто вказаний в протоколі.

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Майте на увазі, що кошти, сплачені в другій половині дня, можуть бути зараховані на рахунок Казначейства наступного дня, тому варто не відкладати сплату штрафу на останній день.

За умови вчасного та правильного введення реквізитів, даних про платника та постанову перевіряти надходження коштів не потрібно. Однак в будь-якому випадку потрібно зберегти квитанцію про перерахування коштів – для того, щоб у випадку помилки довести факт переказу. Зберігайте квитанцію не менше ніж 3 роки або до моменту, поки будете переоформлювати транспортний засіб.

Реквізити рахунків для сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху:

Рахунок отримувача

Назва отримувача коштів

Код отримувача

(код за ЄДРПОУ)

Банк отримувача

Код банку отримувача

(МФО)

31113149015001

ГУК в Од.обл./Одеська обл./21081300

37607526

ГУДКСУ в Одеській області

899998

31115149024001

Чернівецьке ГУК/Чернiв.обл/21081300

37836095

ГУДКСУ у Чернівецькій області

899998

31119149020001

ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/21081300

37874947

ГУДКСУ у Харківській області

899998

31117149011001

ГУК у Кіров.обл./Кіров.обл./21081300

37918230

ГУДКСУ у Кіровоградській області

899998

31116149023001

ГУК у Черк.обл./Черкаська обл/21081300

37930566

ГУДКСУ у Черкаській області

899998

31119149008001

ГУК у Зап.обл./Зап.обл./21081300

37941997

ГУДКСУ у Запорізькій області

899998

31118149009001

ГУК в Iв.-Франк.об/Iв.-Фран.о/21081300

37951998

ГУДКСУ в Івано-Франківській обл.

899998

31118149010001

ГУК у Київ.обл./Київ.обл./21081300

37955989

ГУДКСУ у Київській області, м.Київ

899998

31112149016001

ГУК Полтав.обл/Полтавська/21081300

37959255

ГУ ДКСУ у Полтавській області

899998

31118149021001

ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21081300

37959517

ГУ ДКСУ у Херсонській області

899998

31110149018001

ГУК у Сумській обл/Сумська обл/21081300

37970404

ГУК у Сумській обл

899998

31117149022001

ГУК у Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300

37971775

ГУДКСУ у Хмельницькій області

899998

31114149025001

ГУК у Чернігів.обл/Черніг.обл/21081300

37972475

ГУ ДКСУ у Чернігівській областi

899998

31110149007001

ГУК у Закарп.обл/Закарп.обл./21081300

37975895

ГУДКСУ у Закарпатській області

899998

31111149006001

ГУК у Житомир обл/Житомир обл/ 21081300

37976485

ГУДКСУ у Житомирській області

899998

31119149019001

ГУК у Терноп.обл./Терноп.обл./21081300

37977599

ГУДКСУ у Тернопільській області

899998

31115149002001

ГУК у Вінницькій обл./Він.обл/21081300

37979858

ГУ ДКСУ у Вінницькій області

899998

31113149004001

ГУК у Днiпр-кiй обл/Дн-ка об/21081300

37988155

УДКСУ у Дніпропетровській обл.

899998

31116149012001

ГУК у Луг.обл./Луганська обл./21081300

37991110

ГУ ДКСУ у Луганській області

899998

31114149014001

Миколаївське ГУК/Микол.обл./21081300

37992030

ГУДКСУ у Миколаївській області

899998

31113149026001

ГУК у м.Києві/м.Київ/21081300

37993783

ГУ ДКСУ у м. Києві

899998

31115149013001

ГУК у Львівській області /м.Львів/21081300

38008294

ГУДКСУ у Львівській області

899998

31114149003001

ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300

38009371

ГУДКСУ у Волинській області

899998

31111149017001

ГУК у Рівнен.обл./Рівнен.обл./21081300

38012494

ГУ ДКСУ у Рівненській області

899998

31112149005001

Донецьке УК/Дон.Обл./21081300

38033949

ГУ ДКСУ у Донецькій області

899998

Найбільш актуальна інформація про рахунки, на які треба перераховувати кошти, знаходиться на сайті Патрульної поліції України.

Нагадаємо таблицю штрафів за порушення Правил дорожнього руху в Україні в 2019 році.