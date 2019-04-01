Реквізити рахунків у банку, куди потрібно перераховувати кошти за штрафи при порушенні ПДР.

Якщо працівник Патрульної поліції виписав штраф за порушення Правил дорожнього руху, краще його сплатити якомога швидше. Термін сплати штрафу – 15 днів з дня порушення. Звичайно, якщо ви не згідні з протоколом про порушення, його можна оскаржити протягом 10 днів з дати порушення. Якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, він подвоюється та стягується Виконавчою службою. А вона може накласти арешт на автомобіль, нерухомість тощо.

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Сплатити штраф за порушення ПДР можна прямо на місці, якщо у патрульного поліцейського є термінал. Сплата штрафу на місці можлива лише безготівково, за допомогою банківської картки. Розрахунок готівкою може бути прирівняний до хабаря, тому не варто намагатись розрахуватись на місці.

Щоб сплатити штраф за порушення ПДР в банку, можна не лише звернутись до найближчого відділення, але й скористатись інтернет-банкінгом – в більшості випадків в мобільних та інтернет-додатках банків ці реквізити вже введені, потрібно лише зазначити своє місце проживання.

Щоб визначити, на який рахунок потрібно платити штраф за порушення ПДР (правил дорожнього руху), треба в таблиці знайти відділ ГУК тієї області чи місця, за яким ви прописані. Обираєте реквізити ГУК та уважно заповнюєте бланк переказу. В відповідних графах вкажіть ПІБ Платник, дату, серію та номер постанови про порушення, суму (з копійками), деколи – телефон чи Email платника. Якщо ви сплачуєте штраф за іншу людину, треба ввести дані за того, хто вказаний в протоколі.

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Майте на увазі, що кошти, сплачені в другій половині дня, можуть бути зараховані на рахунок Казначейства наступного дня, тому варто не відкладати сплату штрафу на останній день.

За умови вчасного та правильного введення реквізитів, даних про платника та постанову перевіряти надходження коштів не потрібно. Однак в будь-якому випадку потрібно зберегти квитанцію про перерахування коштів – для того, щоб у випадку помилки довести факт переказу. Зберігайте квитанцію не менше ніж 3 роки або до моменту, поки будете переоформлювати транспортний засіб.

Реквізити рахунків для сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху:

Рахунок отримувача Назва отримувача коштів Код отримувача (код за ЄДРПОУ) Банк отримувача Код банку отримувача (МФО) 31113149015001 ГУК в Од.обл./Одеська обл./21081300 37607526 ГУДКСУ в Одеській області 899998 31115149024001 Чернівецьке ГУК/Чернiв.обл/21081300 37836095 ГУДКСУ у Чернівецькій області 899998 31119149020001 ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/21081300 37874947 ГУДКСУ у Харківській області 899998 31117149011001 ГУК у Кіров.обл./Кіров.обл./21081300 37918230 ГУДКСУ у Кіровоградській області 899998 31116149023001 ГУК у Черк.обл./Черкаська обл/21081300 37930566 ГУДКСУ у Черкаській області 899998 31119149008001 ГУК у Зап.обл./Зап.обл./21081300 37941997 ГУДКСУ у Запорізькій області 899998 31118149009001 ГУК в Iв.-Франк.об/Iв.-Фран.о/21081300 37951998 ГУДКСУ в Івано-Франківській обл. 899998 31118149010001 ГУК у Київ.обл./Київ.обл./21081300 37955989 ГУДКСУ у Київській області, м.Київ 899998 31112149016001 ГУК Полтав.обл/Полтавська/21081300 37959255 ГУ ДКСУ у Полтавській області 899998 31118149021001 ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21081300 37959517 ГУ ДКСУ у Херсонській області 899998 31110149018001 ГУК у Сумській обл/Сумська обл/21081300 37970404 ГУК у Сумській обл 899998 31117149022001 ГУК у Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300 37971775 ГУДКСУ у Хмельницькій області 899998 31114149025001 ГУК у Чернігів.обл/Черніг.обл/21081300 37972475 ГУ ДКСУ у Чернігівській областi 899998 31110149007001 ГУК у Закарп.обл/Закарп.обл./21081300 37975895 ГУДКСУ у Закарпатській області 899998 31111149006001 ГУК у Житомир обл/Житомир обл/ 21081300 37976485 ГУДКСУ у Житомирській області 899998 31119149019001 ГУК у Терноп.обл./Терноп.обл./21081300 37977599 ГУДКСУ у Тернопільській області 899998 31115149002001 ГУК у Вінницькій обл./Він.обл/21081300 37979858 ГУ ДКСУ у Вінницькій області 899998 31113149004001 ГУК у Днiпр-кiй обл/Дн-ка об/21081300 37988155 УДКСУ у Дніпропетровській обл. 899998 31116149012001 ГУК у Луг.обл./Луганська обл./21081300 37991110 ГУ ДКСУ у Луганській області 899998 31114149014001 Миколаївське ГУК/Микол.обл./21081300 37992030 ГУДКСУ у Миколаївській області 899998 31113149026001 ГУК у м.Києві/м.Київ/21081300 37993783 ГУ ДКСУ у м. Києві 899998 31115149013001 ГУК у Львівській області /м.Львів/21081300 38008294 ГУДКСУ у Львівській області 899998 31114149003001 ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300 38009371 ГУДКСУ у Волинській області 899998 31111149017001 ГУК у Рівнен.обл./Рівнен.обл./21081300 38012494 ГУ ДКСУ у Рівненській області 899998 31112149005001 Донецьке УК/Дон.Обл./21081300 38033949 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998

Найбільш актуальна інформація про рахунки, на які треба перераховувати кошти, знаходиться на сайті Патрульної поліції України.

Нагадаємо таблицю штрафів за порушення Правил дорожнього руху в Україні в 2019 році.