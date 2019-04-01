Реквізити рахунків у банку, куди потрібно перераховувати кошти за штрафи при порушенні ПДР.
Якщо працівник Патрульної поліції виписав штраф за порушення Правил дорожнього руху, краще його сплатити якомога швидше. Термін сплати штрафу – 15 днів з дня порушення. Звичайно, якщо ви не згідні з протоколом про порушення, його можна оскаржити протягом 10 днів з дати порушення. Якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, він подвоюється та стягується Виконавчою службою. А вона може накласти арешт на автомобіль, нерухомість тощо.
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Сплатити штраф за порушення ПДР можна прямо на місці, якщо у патрульного поліцейського є термінал. Сплата штрафу на місці можлива лише безготівково, за допомогою банківської картки. Розрахунок готівкою може бути прирівняний до хабаря, тому не варто намагатись розрахуватись на місці.
Щоб сплатити штраф за порушення ПДР в банку, можна не лише звернутись до найближчого відділення, але й скористатись інтернет-банкінгом – в більшості випадків в мобільних та інтернет-додатках банків ці реквізити вже введені, потрібно лише зазначити своє місце проживання.
Щоб визначити, на який рахунок потрібно платити штраф за порушення ПДР (правил дорожнього руху), треба в таблиці знайти відділ ГУК тієї області чи місця, за яким ви прописані. Обираєте реквізити ГУК та уважно заповнюєте бланк переказу. В відповідних графах вкажіть ПІБ Платник, дату, серію та номер постанови про порушення, суму (з копійками), деколи – телефон чи Email платника. Якщо ви сплачуєте штраф за іншу людину, треба ввести дані за того, хто вказаний в протоколі.
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Майте на увазі, що кошти, сплачені в другій половині дня, можуть бути зараховані на рахунок Казначейства наступного дня, тому варто не відкладати сплату штрафу на останній день.
За умови вчасного та правильного введення реквізитів, даних про платника та постанову перевіряти надходження коштів не потрібно. Однак в будь-якому випадку потрібно зберегти квитанцію про перерахування коштів – для того, щоб у випадку помилки довести факт переказу. Зберігайте квитанцію не менше ніж 3 роки або до моменту, поки будете переоформлювати транспортний засіб.
Реквізити рахунків для сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху:
|
Рахунок отримувача
|
Назва отримувача коштів
|
Код отримувача
(код за ЄДРПОУ)
|
Банк отримувача
|
Код банку отримувача
(МФО)
|
|
31113149015001
|
ГУК в Од.обл./Одеська обл./21081300
|
37607526
|
ГУДКСУ в Одеській області
|
899998
|
|
31115149024001
|
Чернівецьке ГУК/Чернiв.обл/21081300
|
37836095
|
ГУДКСУ у Чернівецькій області
|
899998
|
|
31119149020001
|
ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/21081300
|
37874947
|
ГУДКСУ у Харківській області
|
899998
|
|
31117149011001
|
ГУК у Кіров.обл./Кіров.обл./21081300
|
37918230
|
ГУДКСУ у Кіровоградській області
|
899998
|
|
31116149023001
|
ГУК у Черк.обл./Черкаська обл/21081300
|
37930566
|
ГУДКСУ у Черкаській області
|
899998
|
|
31119149008001
|
ГУК у Зап.обл./Зап.обл./21081300
|
37941997
|
ГУДКСУ у Запорізькій області
|
899998
|
|
31118149009001
|
ГУК в Iв.-Франк.об/Iв.-Фран.о/21081300
|
37951998
|
ГУДКСУ в Івано-Франківській обл.
|
899998
|
|
31118149010001
|
ГУК у Київ.обл./Київ.обл./21081300
|
37955989
|
ГУДКСУ у Київській області, м.Київ
|
899998
|
|
31112149016001
|
ГУК Полтав.обл/Полтавська/21081300
|
37959255
|
ГУ ДКСУ у Полтавській області
|
899998
|
|
31118149021001
|
ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21081300
|
37959517
|
ГУ ДКСУ у Херсонській області
|
899998
|
|
31110149018001
|
ГУК у Сумській обл/Сумська обл/21081300
|
37970404
|
ГУК у Сумській обл
|
899998
|
|
31117149022001
|
ГУК у Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300
|
37971775
|
ГУДКСУ у Хмельницькій області
|
899998
|
|
31114149025001
|
ГУК у Чернігів.обл/Черніг.обл/21081300
|
37972475
|
ГУ ДКСУ у Чернігівській областi
|
899998
|
|
31110149007001
|
ГУК у Закарп.обл/Закарп.обл./21081300
|
37975895
|
ГУДКСУ у Закарпатській області
|
899998
|
|
31111149006001
|
ГУК у Житомир обл/Житомир обл/ 21081300
|
37976485
|
ГУДКСУ у Житомирській області
|
899998
|
|
31119149019001
|
ГУК у Терноп.обл./Терноп.обл./21081300
|
37977599
|
ГУДКСУ у Тернопільській області
|
899998
|
|
31115149002001
|
ГУК у Вінницькій обл./Він.обл/21081300
|
37979858
|
ГУ ДКСУ у Вінницькій області
|
899998
|
|
31113149004001
|
ГУК у Днiпр-кiй обл/Дн-ка об/21081300
|
37988155
|
УДКСУ у Дніпропетровській обл.
|
899998
|
|
31116149012001
|
ГУК у Луг.обл./Луганська обл./21081300
|
37991110
|
ГУ ДКСУ у Луганській області
|
899998
|
|
31114149014001
|
Миколаївське ГУК/Микол.обл./21081300
|
37992030
|
ГУДКСУ у Миколаївській області
|
899998
|
|
31113149026001
|
ГУК у м.Києві/м.Київ/21081300
|
37993783
|
ГУ ДКСУ у м. Києві
|
899998
|
|
31115149013001
|
ГУК у Львівській області /м.Львів/21081300
|
38008294
|
ГУДКСУ у Львівській області
|
899998
|
|
31114149003001
|
ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300
|
38009371
|
ГУДКСУ у Волинській області
|
899998
|
|
31111149017001
|
ГУК у Рівнен.обл./Рівнен.обл./21081300
|
38012494
|
ГУ ДКСУ у Рівненській області
|
899998
|
|
31112149005001
|
Донецьке УК/Дон.Обл./21081300
|
38033949
|
ГУ ДКСУ у Донецькій області
|
899998
|
Найбільш актуальна інформація про рахунки, на які треба перераховувати кошти, знаходиться на сайті Патрульної поліції України.
Нагадаємо таблицю штрафів за порушення Правил дорожнього руху в Україні в 2019 році.