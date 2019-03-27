Думка про те, що за штрафи за порушення ПДР можна не платити є хибною. На неплатників чекають санкції з боку держави.

Після накладення штрафу порушникові дається 10 днів на оскарження та 15 днів на добровільну сплату штрафу. У разі не оскарження постанови та несплати штрафу у ці строки, постанова передається для примусового стягнення до виконавчої служби.

Читайте також: Калькулятор розмитнення авто в Україні

У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується:

- подвійний розмір штрафу;

- витрати стягнення у примусовому порядку.

При цьому, державний виконавець може прийти до додому для опису майна, накласти арешт на майно (в тому числі автомобіль чи квартиру), заарештувати частину заробітної плати, через суд заборонити виїзд за кордон тощо.

Тому, якщо не сплатили штраф поліції, будьте готові, що при виїзді за кордон прикордонники можуть заборонити перетин кордону. При цьому, ніхто не відшкодовує витрати на дорогу до кордону і назад, а також на оплату місця проживання за кордоном чи оплату вартості путівки.

У разі накладення арешту на автомобіль, може очікувати така неприємність як тимчасове затримання автомобіля поліцією в дорозі при спрацюванні системи «Рубіж» та евакуація його на штраф майданчик. Повернути автомобіль можна буде лише після сплати боргу та закриття виконавчого провадження. Витрати на евакуацію, транспортування та перебування автомобіля на штраф майданчику також не повернуть.