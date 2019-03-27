Мнение о том, что за штрафы за нарушение ПДД можно не платить ошибочно. На неплательщиков ждут санкции со стороны государства.

После наложения штрафа нарушителю дается 10 дней на обжалование и 15 дней на добровольную уплату штрафа. В случае не обжалования постановления и неуплаты штрафа в эти сроки, постановление передается для принудительного взыскания в исполнительную службу.

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В порядке принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается:

- двойной размер штрафа;

- расходы взыскания в принудительном порядке.

При этом, государственный исполнитель может прийти домой для описи имущества, наложить арест на имущество (в том числе автомобиль или квартиру), арестовать часть заработной платы, через суд запретить выезд за границу и тому подобное.

Поэтому, если не оплатили штраф полиции, будьте готовы, что при выезде за границу пограничники могут запретить пересечение границы. При этом, никто не возмещает расходы на дорогу до границы и обратно, а также на оплату места проживания за рубежом или оплату стоимости путевки.

В случае наложения ареста на автомобиль, может ожидать такая неприятность как временное задержание автомобиля полицией в дороге при срабатывании системы “Рубеж” и эвакуация его на штраф площадку. Вернуть автомобиль можно будет только после уплаты долга и закрытия исполнительного производства. Расходы на эвакуацию, транспортировку и пребывание автомобиля на штрафплощадке также не вернут.