Калькулятор розмитнення автомобіля 2019 онлайн дозволяє розрахувати суму митних та інших платежів при ввозі легкового автомобіля з-за кордону.

Для того, щоб визначити, скільки буде коштувати автомобіль в Україні, якщо привезти його з-за кордону, необхідно порахувати усі платежі, які потрібно сплатити згідно усіх Законів та інших законодавчих актів про розмитнення. Для цього існує калькулятор розмитнення авто 2019.

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На сайті “Авто24” розроблено найбільш сучасний та точний калькулятор розмитнення авто, який враховує не лише обов’язкові державні платежі (ввізне мито, акциз, ПДВ), але й додаткові витрати, які несе покупець при реєстрації та оформленні легкового автомобіля, ввезеного з Європи, США чи інших регіонів в Україну. Таким чином, завдяки цьому калькулятору можна дізнатися реальну вартість розмитнення авто та скільки буде коштувати конкретне авто в Україні.

Як користуватися калькулятором розмитнення авто 2019:

Для того, щоб порахувати вартість розмитнення автомобіля, ввезеного в Україну з-за кордону, на калькуляторі розмитнення 2019, спочатку введіть тип двигуна. Адже в залежності від нього нараховується акцизний податок. Наприклад, для електромобілів він нульовий, а для дизелів – найвищий.

Наступний крок – впишіть об’єм двигуна в кубічних сантиметрів. Зазвичай він коливається від кількох сотень до тисяч, тобто в цьому полі має бути 3-4 розряди цифр. Якщо ви знаєте об’єм двигуна в літрах, помножте його на сто, наприклад, 1,6 л – це 1600 см. кв.

У полі “вартість авто за кордоном” впишіть ціну, за якою оформляється авто у договорі купівлі-продажу. Втім, ця ціна не є остаточною – митники часто встановлюють власну митну вартість, від якої залежить ввізне мито на ПДВ. Тому якщо ви купили авто за дуже низькою ціною, є шанс, що митники будуть рахувати митні платежі від середньоринковою вартістю.

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У графі “Рік випуску” введіть чотиризначний рік, який вписаний у документах та розшифровується у VIN-коді автомобіля. Варто вказувати саме рік виготовлення автомобіля, а не модельний рік, який часто не відповідає даті випуску.

Після цього натисніть кнопку “розрахувати”. Під нею ви побачити точний та розгорнутий список усіх платежів, які потрібно сплатити при розмитнені та реєстрації автомобіля, ввезеного з-за кордону. Зокрема, ці платежі розбиваються на митні (акциз, мито та ПДВ) та при реєстрації автомобіля в Сервісному центрі МВС. Для розмитнення автомобіля в 2019 році краще скористатись послугами митного брокера, вартість якого може коливатись в залежності від регіону та конкретного автомобіля.

Після сплати всіх митних платежів потрібно отримати Сертифікат відповідності в одному Центрів сертифікації. Його вартість залежить від країни-походження транспортного засобу (Європа, США), екологічних норм (потрібно чи не потрібно підтверджувати) і належності (державний чи приватний). І вже з сетифікатом та митною декларацією вирушати до Сервісного центру. Там розрахують вартість збору в Пенсійний фонд, який сплачується залежно від вартості автомобіля тільки для транспортних засобів, які отримують реєстраційні документи (номер, свідоцтво про реєстрацію) вперше. Окрім того, існує плата за отримання цих документів.

В кінці калькулятора розмитнення 2019 висвічується повна сума, у які вам обійдеться ввезений в Україні та розмитнений, поставлений на облік автомобіль. Рахуйте та вирішуйте, який автомобіль вам вигідно ввезти!

Напомним, что Кабмін затвердив порядок розмитнення "євроблях".