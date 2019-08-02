Нові штрафні санкції за використання авто на іноземній реєстрації почнуть діяти з 22 серпня 2019 року. Нова Верховна Рада навряд чи встигне їх відтермінувати.

У ДФС нагадали, що Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

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З 22 серпня вступають у дію нові санкції. Так, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн., понад 30 діб (також у разі втрати або розкомплектування ТЗ) – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Нагадаємо, що Законом України від 16 травня 2019 року №2725-VIII внесено зміни в тому числі і в Закон про Національну поліцію. Зокрема в Статтю 35, яка регламентує причини зупинки транспортних засобів співробітниками поліції.

Тепер у поліцейських з’явилась "десята" причина зупинки. Вони можуть зупиняти будьякий транспортний засіб на іноземній реєстрації "з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".

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Крім того Поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі:

Якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил

Якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту

Нагадаємо, що розрахувати розмитення авто можна на нашому калькуляторі.