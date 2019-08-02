Новые штрафные санкции за использование авто на иностранной регистрации начнут действовать с 22 августа 2019 года. Новая Верховная Рада вряд ли успеет их отодвигуть.

В ГФС напомнили, что Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

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С 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС – 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

Напомним, что Законом Украины от 16 мая 2019 года №2725-VIII внесены изменения в том числе и в Закон о Национальной полиции. В частности в Статью 35, которая регламентирует причины остановки транспортных средств сотрудниками полиции.

Теперь в полицейских появилась "десятая" причина остановки. Они могут останавливать любое транспортное средство на иностранной регистрации "с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита".

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Кроме того полицейский обязан останавливать транспортные средства в случае:

Если есть информация, что свидетельствует о нарушении владельцем транспортного средства таможенных правил.

Если есть информация, которая свидетельствует о том, что транспортное средство, зарегистрированное в другой стране, не зарегистрированно в Украине в установленные законодательством сроки или находится на территории Украины с нарушением сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита.

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