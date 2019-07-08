На встрече с "евробляхерами" на закарпатский таможне президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить проблему больших штрафов.

Президент пообещал решить вопрос с доступной растаможкой авто во время встречи с "евробляхерами" на закарпатский таможне.

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Сейчас главная проблема евробляхеров заключается в непомерных штрафах за управление автомобилями на иностранном регистрации, которые вступят в силу 22 августа. Зеленский пообещал решить этот вопрос как только будет сформирована новая Верховная Рада.

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