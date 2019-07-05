Вчера в Николаевской области полиция и Укртрансбезопасность задержали четыре сильно перегруженных грузовика одного перевозчика. Сумма штрафа за составила 154 тысячи евро.

Благодаря совместной работе Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области, патрульной полиции в Николаевской области и ГУ Национальной полиции в Николаевской области на перевозчика, осуществлявшего перевозку крупногабаритного груза с сомнительными разрешениями на груз, составлен ряд административных документов сотрудниками всех служб.

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Инспекторами Управления Укртрансбезопасности на перевозчика составлен Акты по ст. 48 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и осуществлено начисление платы за проезд с превышением габаритно-весовых параметров на сумму 30 253,5, 30 253,5, 30253, 5 и 63 423,0 евро соответственно на каждое транспортное средство.

В настоящее время все грузовые автомобили задержаны и не допущены к движению по автодорогам Николаевской области до получения соответствующих разрешений и уплаты начисленных штрафных санкций.

Напомним, что рекорд перегруза вУкраине составляет 202 тонны.