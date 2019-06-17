Чиновники задумались о восстановлении обязательного технического осмотра частных автомобилей. Якобы, чтобы улучшить ситуацию на дорогах. Эксперты же говорят о неэффективности инициативы, указывая на коррупционные риски.

Законопроект о возвращении техосмотра для легковых машин подготовили в стенах Министерства инфраструктуры. Согласно документу, обязательная проверка состояния авто вводится с 2022 года для повышения уровня безопасности на дорогах.

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Законопроектом предлагается проводить первый осмотр через четыре года после первой регистрации личного авто с дальнейшим его прохождением каждые два года. "Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации", – сообщили в Мининфраструктуры. Кроме того, чиновники хотят ввести штрафные санкции (от 340 до 1700 гривен) за нарушение сроков прохождения проверки.

Следить за выполнением своевременного прохождения ТО будет полиция, а осуществлять проверку – частные компании. Что касается расценок сервисных центров, то они, как уверяют чиновники, будут "рыночными". Чтобы создать и оборудовать такие сервисные центры, понадобится немало средств, кроме того для диагностики современных авто нужны специалисты очень высокой квалификации. Итак очевидно, что процедура ТО вряд ли будет стоить меньше тысячи гривен.

В целом мотив возобновления техосмотра понятен: в Украине есть проблемы с дисциплиной на дорогах. Особенно это касается коммерческого транспорта и перевозчиков. Достаточно вспомнить серию кровавых ДТП летом 2018 года с участием маршруток. Но не стоит забывать, что весь коммерческий транспорт и тогда проходил обязательный техосмотр, и это не помогло. На дорогах до сих пор огромное количество грузовиков, дымящих черным дымом, и маршуток и автобусов, которые почти разваливаются находу.

Статистика пугает. В прошлом году, по подсчетам МВД, на дорогах погибали 9 украинцев ежедневно. А за 4 месяца текущего года произошло уже 47 445 ДТП, в которых 822 человека погибли, а 7 804 пострадали.

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Чтобы уменьшить аварийность, на дороги вернули радары TruCam. Также продолжается внедрение стационарных систем видео- и фотофиксации на ключевых магистралях и сложных участках. Кроме того, были увеличены штрафы за нарушение ПДД, снижены границы допустимой скорости, введены новые правила парковки и выдачи водительских прав. Однако, как показывает статистика, ситуация не улучшается. В январе-апреле число ДТП выросло на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросло и количество пострадавших (на 2,7%) и погибших (9,7%) в результате ДТП. Сегодня главными причинами ДТП в Украине остаются: превышение скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции и недисциплинированность пешеходов.

Согласно официальным данным, доля ДТП, произошедших из-за неисправности авто, составляет меньше 1% от общего числа аварий.

Эксперты говорят, что возвращение техосмотра несет очевидные коррупционные риски. Кроме того, усиливается бюрократизация сферы. Напомним, именно из-за чрезмерного регулирования техосмотр легковушек был отменен летом 2011 года.

"В стране, которую "съела" коррупция, возвращение техосмотра станет "кормушкой" для сервисных центров. Сегодня продолжается торговля разного рода документами, водительскими удостоверениями и так далее. Система коррумпирована и "съедена" взятками. По сути, техосмотр станет лишь имитацией", – комментирует эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. Он уточнил, что сегодня многие водители не могут привести свои машины в порядок из-за отсутствия финансов. "У многих водителей нет денег, они добивают машины, которые им служат десятилетиями", – констатировал г-н Шабовта.

С его мнением солидарен эксперт в сфере транспорта Александр Кава. "Техосмотр для коммерческого транспорта однозначно нужен, для личного транспорта – нет. Потому что это будет коррупционная схема", – считает он.

Однако, нужно добавить, что инициатива Мининфраструктуры о возобновлении техосмотра должна пройти в парламент, но, учитывая предстоящие выборы в Раду и дальнейшее формирование нового состава Кабинета министров, проект ведомства Владимира Омеляна может остаться на бумаге.

Впрочем, если новый глава Мининфраструктуры будет выходить с позиций преемственности, то, вполне возможно, что техосмотр все же вернут.

Но пока нынешний Кабмин дееспособен и его идеи воплощаются в жизнь. Так, с 1 мая начали действовать новые правила, касающиеся обязательного технического контроля (ОТК). Теперь на лобовом стекле коммерческих автомобилей документ о проведении техосмотра должен быть прикреплен самоклеющейся меткой с радиочастотной идентификацией (RFID-метки). Данная отметка, стоимость которой 31 гривна, будет выдаваться вместе с бумажным бланком протокола ОТК. В МВД уверены, что нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов.

"Что касается меток на лобовое стекло, то старые талоны и ранее крепились на лобовое стекло. В принципе, метки, которые будут меньше по размеру, будут меньше привлекать внимание. Я думаю, что ничего плохого в этом нет", – сказал Кава. Однако, как считает эксперт, все же фальсификаций от такого нововведения меньше не станет. "Что касается фальсификаций, то они не уменьшатся", – резюмировал эксперт.

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В полиции отметили что в настоящее время у них нет оборудования для считывания данных с меток с радиочастотной идентификацией. Автомобильный юрист Владимир Караваев говорит, что, несмотря на постановление Кабмина о необходимости метки, до сих пор законодательно не предусмотрена ответственность за ее отсутствие.

"Учитывая, что данная норма вступила в силу с 1 мая, то должен пройти как минимум год, когда все коммерческие автомобили пройдут техосмотр по новым правилам", – сказал эксперт, добавив, что специальное оборудование для считывания данных меток появится в полиции не раньше, чем через полгода.