Чиновники задумалися про відновлення обов'язкового технічного огляду приватних автомобілів. Начебто, щоб поліпшити ситуацію на дорогах. Експерти ж кажуть про неефективність ініціативи, вказуючи на корупційні ризики.

Законопроект про повернення техогляду для легкових машин підготували в стінах Міністерства інфраструктури. Згідно з документом, обов'язкова перевірка стану авто вводиться з 2022 року для підвищення рівня безпеки на дорогах.

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Законопроектом пропонується проводити перший огляд через чотири роки після першої реєстрації особистого авто з подальшим його проходженням кожні два роки. "Для таксі і комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації", - повідомили в Мінінфраструктури. Крім того, чиновники хочуть ввести штрафні санкції (340 гривень до 1700 гривень) за порушення термінів проходження перевірки.

Стежити за виконанням вчасного проходження ТО буде поліція, а здійснювати перевірку приватні компанії. Що стосується розцінок сервісних центрів, то вони, як запевняють чиновники, будуть "ринковими". Щоб створити та обладнати такі сервісні центри знадобиться чимало коштів, крім того для діагностики сучасних авто потрібні спеціалісти дуже високої кваліфікації. Отже очевидно, що процедура ТО навряди буде коштувати меньше тисячі гривень.

В цілому мотив відновлення техогляду зрозумілий: в Україні є проблеми з дисципліною на дорогах. Особливо це стосується комерційного транспорту і перевізників. Досить згадати серію кривавих ДТП влітку 2018 року зі участю маршруток. Але не варто забувати, що увесь комерційний транспорт і тоді проходив обов’язковий техогляд, і це не допомагло. На дорогах досі величезна кількість вантажівок що димлять чорним димом, та маршуток і автобусів що майже розвалюються находу.

Статистика лякає. У минулому році, за підрахунками МВС, на дорогах гинуло 9 українців щодня. А за 4 місяці поточного року відбулося вже 47 445 ДТП, в яких 822 людини загинули, а 7 804 постраждали.

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Щоб зменшити аварійність на дороги повернули радари TruCam. Також триває впровадження стаціонарних систем відео- і фотофіксації на ключових магістралях і складних ділянках. Крім того, були збільшені штрафи за порушення ПДР, знижені кордони допустимої швидкості, введені нові правила паркування і видачі водійських прав. Однак, як показує статистика, ситуація не поліпшується. У січні-квітні число ДТП зросла на 4,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зросла і кількість потерпілих (на 2,7%) і загиблих (9,7%) внаслідок ДТП. Сьогодні головними причинами ДТП в Україні залишаються: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил обгону, недотримання дистанції і недисциплінованість пішоходів.

За офіційними данними частка ДТП, що сталися через несправність авто, становить менше 1% від загального числа аварій.

Експерти кажуть, що повернення техогляду несе очевидні корупційні ризики. Крім того, посилюється бюрократизація сфери. Нагадаємо, саме через надмірне регулювання техогляд легковиків був скасований влітку 2011 року.

"У країні, яку "з'їла" корупція, повернення техогляду стане" годівницею "для сервісних центрів. Сьогодні триває торгівля різного роду документами, водійськими посвідченнями і так далі. Система корумпована і "з'їдена" хабарами. По суті, техогляд стане лише імітацією", - коментує експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. Він уточнив, що сьогодні багато водіїв не можуть привести свої машини в порядок через відсутність фінансів. "У багатьох водіїв немає грошей, вони добивають машини, які їм служать десятиліттями", - констатував Шабовта.

З його думкою солідарний експерт в сфері транспорту Олександр Кава. "Техогляд для комерційного транспорту однозначно потрібен, для особистого транспорту - ні. Тому що це буде корупційна схема", - вважає він.

Однак потрібно додати, що ініціатива Мінінфраструктури про відновлення техогляду повинна пройти парламент, але, з огляду на майбутні вибори в Раду і подальше формування нового складу Кабінету міністрів, проект відомства Володимира Омеляна може залишитися на папері.

Втім, якщо новий глава Мінінфраструктури буде виходити з позицій наступності, то, цілком можливо, що техогляд таки повернуть.

Але поки нинішній Кабмін дієздатний і його ідеї втілюються в життя. Так, з 1 травня почали діяти нові правила, що стосуються обов'язкового технічного контролю (ВТК). Тепер на лобовому склі комерційних автомобілів документ про проведення техогляду повинен бути прикріплений самоклеющейся міткою з радіочастотної ідентифікацією (RFID-мітки). Дана позначка, вартість якої 31 гривня, буде видаватися разом з паперовим бланком протоколу ОТК. У МВС впевнені, що нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів.

"Що стосується міток на лобове скло, то старі талони і раніше кріпилися на лобове скло. В принципі, мітки, які будуть менші за розміром, будуть менше привертати увагу. Я думаю, що нічого поганого в цьому немає ", - сказав Кава. Однак, як вважає експерт, все ж фальсифікацій від такого нововведення не поменшає. "Що стосується фальсифікацій, то вони не зменшаться", - резюмував експерт.

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В поліції зауважили що у наразі у них немає обладнання для зчитування даних з міток з радіочастотної ідентифікацією. Автомобільний юрист Володимир Караваєв говорить, що, незважаючи на постанову Кабміну про необхідність мітки, до сих пір законодавчо не передбачена відповідальність за її відсутність.

"З огляду на, що дана норма вступила в силу з 1 травня, то повинен пройти як мінімум рік, коли всі комерційні автомобілі пройдуть техогляд за новими правилами", - сказав експерт, додавши, що спеціальне обладнання для зчитування даних міток з'явиться у поліції не раніше, ніж через півроку.