Чиновники мотивують поверхня техогляду виконанням вимог угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Штрафувати за відсутність талона ТО почнуть з 01 січня 2022 року.

Оприлюднений міністерством інфраструктури законопроект передбачає проходження ТО усіма легковими автомобілями через чотири роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, а потім кожні два роки.

Читайте також: Період розмитнення "євроблях" можуть продовжити ще на півроку

Нагадаємо, що корупційний техогляд відмінили ще в 2011 році. З тих пір вже минуло вісім років і сплеску аварійності або смертності на дорогах не сталось. Офіційна статистика поліціє це підтверджує. Незважаючи на те, що кількість автомобілів постійно зростала, кількість самих ДТП та кількість травоманих та загиблих у наслідок ДТП людей після 2011 року поступово зменшувалась.

Читайте також: Як насправді роблять китайські автомобілі: фото

Після відміни обов’язкового техогляду в 2011 році підвищення аварійності не сталося

Офіційна статистика щодо причин аварійності також не дає підстав для введення техогляду. Наприклад за 4 місяці 2019 року сталося 47 445 ДТП. Серед причин ДТП найбільш розповсюджені — перевищення швидкості (35%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (8%), а також порушення правил проїзду перехресть і недотримання дистанції (по 7%). Кількість ДТП, що виникли через незадовільний технічний стан транспортного засобу настільки незначна, що навіть не потрапила до офіційного звіту поліції.

Незадовільний технічний стан транспортного засобу не входить до переліку найпоширеніших причин ДТП

Згідно з законопроектом, усі транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять із місцем водія включно, що використовуються для забезпечення потреб, не пов’язаних із підприємницькою та/або господарською діяльністю, підлягають перевірці на придатність до експлуатації з 01 січня 2022 року.

Керування транспортним засобом, що підлягає перевірці на придатність до експлуатації, але своєчасно її не пройшов, буде тягти за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.). Повторне протягом року вчинення порушення, буде тягти за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.