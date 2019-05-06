Все ще сумніваєтеся в якості китайських автомобілів, згадуючи машини, які випускалися 10-15 років назад? Але ж часи змінюються – зараз продукція китайського автопрому вже мало чим відрізняється від своїх японських і корейських конкурентів. Щоб у цьому переконатися, ми відвідали один із заводів Great Wall, який знаходиться в місті Баодін, недалеко від Пекіна.

Невелике за китайськими мірками місто Баодін (з населенням близько 11 мільйонів чоловік) знаходиться в 140 кілометрах від Пекіна. Саме тут розташований один з двох заводів Great Wall, на якому виробляють автомобілі марок HAVAL і WEY. Всього у компанії Great Wall в місті Баодін два заводи (на другому виробляють пікапи). У найближчих планах компанії відкриття ще двох нових заводів – в США і Росії.

Навколо заводу побудований випробувальний полігон. До речі, огорожу зроблено з нових шин

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Зараз Great Wall Motors випускає автомобілі під брендами HAVAL (кросовери), WEY (преміальні кросовери), ORA (електромобілі) та власне Great Wall (пікапи).

Нині у портфелі Great Wall Motors – чотири автомобільні бренди

Автомобільний завод, по суті, є "містом у місті" – навколо виробничих цехів розташувався величезний випробувальний полігон, склади запчастин і готової продукції, житлові будинки для співробітників і вся необхідна інфраструктура.

У виробничих цехах передбачено місце для відпочинку

На території заводу чистота і порядок – нові дороги чудової якості, багато зелених і квітучих дерев. В цехах – стерильна чистота.

Прес-форми для деталей кузова – один з найдорожчих інструментів, що використовуються при виробництві автомобілів

З рулонів листової сталі штампують деталі кузова. Цей процес повністю автоматизований – людей в цьому цеху мінімум, вони тільки стежать за обладнанням.

Силова структура кузова вариться в автоматичному режимі, а деякі елементи оперення та дверей – в напівавтоматичному

Наступний цех – зварювальний. Тут вже автоматизація часткова. Силові елементи кузова варять роботи, а деякі елементи оперення (двері, крила, кришки багажника) варять в напівавтоматичному режимі.

Жовта коробка – це робот, який самостійно тягає візки з запчастинами по всьому заводу

Цех фарбування закритий для відвідувань, його нам побачити не вдалося. Але справедливості заради варто відзначити, що жоден автовиробник у світі не допускає до цеху фарбування журналістів. І справа тут зовсім не в секретності, просто процес входу в такі цехи заборонений для всіх. Фахівці, які періодично перевіряють і настроюють устаткування, перед входом в цех проходять процес очищення і антистатичної обробки. Порошинка або волосся, яке прилипло до одягу, з великою часткою ймовірності виявиться під фарбою у автомобіля, а цього допускати не можна.

Контроль якості впроваджений на всіх етапах виробництва

Збірка кросоверів HAVAL і WEY в основному ручна. Автоматично відбувається вклейка скла, приєднання підвіски й силової установки з кузовом і кілька інших операцій. Установка дверей, елементів салону та інших деталей проводиться в напівавтоматичному режимі. При цьому доставкою запчастин до конвеєра займається автоматика – безпілотний робот курсує за заданим маршрутом, привозячи потрібні деталі до місця їх установки.

Частка ручної праці досить велика, особливо на етапі складання

Особливе місце займає лінія контролю якості. На ній багато людей. Здається, що тут перевіряють буквально все, починаючи від бортової електроніки і закінчуючи кутами встановлення коліс. Фінальним тестуванням є поїздка спецділянками на території заводу, після чого автомобіль потрапляє на склад готової продукції.

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Заключний етап виробництва – контроль якості

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