Все еще сомневаетесь в качестве китайских автомобилей, вспоминая машины, которые выпускались 10-15 назад? Но ведь времена меняются – сейчас продукция китайского автопрома уже мало чем отличается от своих японских и корейских конкурентов. Чтобы в этом убедиться, мы посетили один из заводов Great Wall, который находится в городе Баодин, недалеко от Пекина.

Небольшой по китайским меркам город Баодин (с населением около 11 миллионов человек) находится в 140 километрах от Пекина. Именно здесь расположен один из двух заводов Great Wall, на котором производят автомобили марок HAVAL и WEY. Всего у компании Great Wall в городе Баодин два завода (на втором производят пикапы). В ближайших планах компании открытие еще двух новых заводов – в США и России.

Вокруг завода построен испытательный полигон. Кстати, ограждение сделано из новых шин

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Сейчас Great Wall Motors выпускает автомобили под брендами HAVAL (кроссоверы), WEY (премиальные кроссоверы), ORA (электромобили) и собственно Great Wall (пикапы).

Сейчас в портфеле Great Wall Motors – четыре автомобильных бренда

Автомобильный завод, по сути, является “городом в городе” - вокруг производственных цехов расположился огромный испытательный полигон, склады запчастей и готовой продукции, жилые дома для сотрудников и вся необходимая инфраструктура.

В производственных цехах предусмотрено место для отдыха

На территории завода чистота и порядок – новые дороги превосходного качества, много зелени и цветущие деревья. В цехах – стерильная чистота.

Пресс-формы для деталей кузова – один из самых дорогих инструментов, используемых при производстве автомобилей

Из рулонов листовой стали штампуют детали кузова. Этот процесс полностью автоматизирован – людей в этом цеху минимум, они только следят за оборудованием.

Силовая структура кузова варится в автоматичном режиме, а некоторые элементы оперения и дверей – в полуавтоматическом

Следующий цех – сварочный. Тут уже автоматизация частичная. Силовые элементы кузова варят роботы, а некоторые элементы оперения (двери, крылья, крышки багажника) варят в полуавтоматическом режиме.

Желтая коробка – это робот, который самостоятельно таскает тележки с запчастями по всему заводу

Цех покраски закрыт для посещений, его нам увидеть не удалось. Но справедливости ради стоит отметить, что ни один автопроизводитель в мире не допускает в цеха покраски журналистов. И дело тут вовсе не в секретности, просто процесс входа в такие цеха запрещен для всех. Специалисты, которые периодически проверяют и настраивают оборудование, перед входом в цех проходят процесс очистки и антистатической обработки. Пылинка или волос, прилипший к одежде, с большой долей вероятности окажется под краской у автомобиля, а этого допускать нельзя.

Контроль качества внедрен на всех этапах производства

Сборка кроссоверов HAVAL и WEY в основном ручная. Автоматически происходит вклейка стекол, присоединение подвески и силовой установки с кузовом и несколько других операций. Установка дверей, элементов салона и прочих деталей производится в полуавтоматическом режиме. При этом доставкой запчастей к конвейеру занимается автоматика – беспилотный робот курсирует по заданному маршруту, привозя нужные детали к месту их установки.

Доля ручного труда довольно большая, особенно на этапе сборки

Особое место занимает линия контроля качества. На ней много людей. Кажется, что тут проверяют буквально все, начиная от бортовой электроники и заканчивая углами установки колес. Финальным тестированием является поездка по спецучастку на территории завода, после чего автомобиль попадает на склад готовой продукции.

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Заключительный этап производства – контроль качества

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