Опубліковано закон, який переносить відповідальність за керування транспортними засобами під дією алкоголю із адміністративних правопорушень у кримінальні.

Закон, який був ухвалений в цілому Верховною Радою ще у листопаді 2018 року, нарешті потрапив на стіл Президента, де й був підписаний та переданий для офіційного оприлюднення. Отже, які зміни чекають на водіїв?

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Для законослухняних лише користь: потенційно небезпечних керманичів на дорогах має стати менше. А от тим, що дозволяють собі сісти в нетверезому стані за кермо слід запам’ятати, що відповідальність із Адмінкодексу (відомої 130-ї статті) тепер перенесена у Кримінальний кодекс, де з’явиться нова стаття №286-1.

Перше порушення обходитиметься від 17 до 34 тисяч гривень штрафу з одночасним позбавленням водійських прав на строк до трьох років. Мова йде про відмову водієм від проходження перевірки на стан алкогольного чи подібного сп’яніння, за керування транспортним засобом під дією алкоголю (а також препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції), передачу керування ТЗ особі, що перебуває під дією алкоголю, вживання спиртного, наркотиків після ДТП чи зупинки на вимогу поліцейського.

Повторне вчинення якось порушення із наведеного переліку каратиметься штрафом до 51 000 грн, із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” №2617-VIII почне діяти 1 січня 2020 року.