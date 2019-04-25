Опубликован закон, который переносит ответственность за управление транспортными средствами под воздействием алкоголя из административных правонарушений в уголовные.

Закон, который был принят в целом Верховной Радой еще в ноябре 2018 года, наконец попал на стол Президента, где и был подписан и передан для официального опубликования. Итак, какие изменения ждут водителей?

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Для законопослушных только польза: потенциально опасных водителей на дорогах должно стать меньше. А вот тем, кто позволяет себе сесть в нетрезвом состоянии за руль, следует запомнить, что ответственность из Админкодекса (известной 130-й статьи) теперь перенесена в Уголовный кодекс, где появится новая статья №286-1.

Первое нарушение обойдется от 17 до 34 тысяч гривен штрафа с одновременным лишением водительских прав на срок до трех лет. Речь идет об отказе водителем от прохождения проверки на состояние алкогольного или подобного опьянения, за управление транспортным средством под действием алкоголя (а также препаратов, снижающих внимание и скорость реакции), о передаче управления ТС лицу, находящемуся под действием алкоголя, употреблении спиртного, наркотиков после ДТП или остановки по требованию полицейского.

Повторное совершение нарушения из приведенного перечня будет караться штрафом до 51 000 грн, с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” №2617-VIII начнет действовать с 1 января 2020 года.