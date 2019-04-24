Митинг состоится 15 мая с 6 утра под стенами украинского парламента.
Общественная организация "АвтоЕвроСила", известная своими массовыми акциями протеста в защиту владельцев автомобилей с еврономерами, анонсировала очередной митинг. Свое событие они зарегистрировали в КГГА и Нацполиции на 15 мая с 6 утра.
Требования "Автоевросилы" к народным депутатам:
- Защитить тех владельцев "евроблях", которые уже растаможили свои авто по новым законам, но которым приходят штрафы в 8500 грн.
- Отсрочить на полгода введение в силу запретительного блока законов и штрафов в 170 тысяч гривен для тех владельцев "евроблях", которые не растаможили свои авто. Напомним, что ответственность за эксплуатацию "евроблях" украинцами наступает 25 мая.
- Требовать от нового состава Верховной Рады осенью принятия Закона, который сделает растаможку действительно доступной. В частности, отменить акцизный сбор при растаможке автомобилей.
Напомним, что делать с "евробляхой" после 25 мая: советы юриста.