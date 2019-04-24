Митинг состоится 15 мая с 6 утра под стенами украинского парламента.

Общественная организация "АвтоЕвроСила", известная своими массовыми акциями протеста в защиту владельцев автомобилей с еврономерами, анонсировала очередной митинг. Свое событие они зарегистрировали в КГГА и Нацполиции на 15 мая с 6 утра.

Требования "Автоевросилы" к народным депутатам:

Защитить тех владельцев "евроблях", которые уже растаможили свои авто по новым законам, но которым приходят штрафы в 8500 грн.

Отсрочить на полгода введение в силу запретительного блока законов и штрафов в 170 тысяч гривен для тех владельцев "евроблях", которые не растаможили свои авто. Напомним, что ответственность за эксплуатацию "евроблях" украинцами наступает 25 мая.

Требовать от нового состава Верховной Рады осенью принятия Закона, который сделает растаможку действительно доступной. В частности, отменить акцизный сбор при растаможке автомобилей.

Напомним, что делать с "евробляхой" после 25 мая: советы юриста.