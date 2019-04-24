Мітинг відбудеться 15 травня з 6 ранку під стінами українського парламенту.

Громадська організація "АвтоЄвроСила", відома своїми масовими акціями протесту на захист власників автомобілів з єврономерами, анонсувала черговий мітинг. Свою подію вони зареєстрували в КМДА та Нацполіції на 15 травня з 6 ранку.

Вимоги "АвтоЄвроСили" до народних депутатів:

Захистити тих власників "євроблях", які вже розмитнили свої авто за новими законами, але яким приходять штрафи у 8500 грн.

Відтермінувати на півроку введення в силу заборонного блоку законів та штрафів в 170 тисяч гривень для тих власників "євроблях", які не розмитнили свої авто. Нагадаємо, що відповідальність за експлуатацію "євроблях" українцями наступає 25 травня.

Вимагати від нового складу Верховної Ради восени прийняття Закону, який зробить розмитнення справді доступним. Зокрема, відмінити акцизний збір при розмитненні автомобілів.

Нагадаємо, що робити з "євробляхою" після 25 травня: поради юриста.