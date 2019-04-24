Мітинг відбудеться 15 травня з 6 ранку під стінами українського парламенту.
Громадська організація "АвтоЄвроСила", відома своїми масовими акціями протесту на захист власників автомобілів з єврономерами, анонсувала черговий мітинг. Свою подію вони зареєстрували в КМДА та Нацполіції на 15 травня з 6 ранку.
Вимоги "АвтоЄвроСили" до народних депутатів:
- Захистити тих власників "євроблях", які вже розмитнили свої авто за новими законами, але яким приходять штрафи у 8500 грн.
- Відтермінувати на півроку введення в силу заборонного блоку законів та штрафів в 170 тисяч гривень для тих власників "євроблях", які не розмитнили свої авто. Нагадаємо, що відповідальність за експлуатацію "євроблях" українцями наступає 25 травня.
- Вимагати від нового складу Верховної Ради восени прийняття Закону, який зробить розмитнення справді доступним. Зокрема, відмінити акцизний збір при розмитненні автомобілів.
Нагадаємо, що робити з "євробляхою" після 25 травня: поради юриста.