Адвокат Костянтин Воловик дає корисні поради власникам ввезених в Україну автомобілів на єврономерах.

З 25-го травня відкривається “сезон полювання” на автомобілі з іноземними номерами. Поліція отримає всі необхідні повноваження, в тому числі доступ до митних баз.

Трошки теорії

Запроваджений наприкінці минулого року пільговий період на розмитнення передбачав право власників таких авто отримати українські номери відносно недорого і так само відносно просто.

"Акція" закінчилася 22 лютого 2019, але і після цього розмитнити свою "євробляху" все ще можна без штрафів. Правда, заплатити за це доведеться значно дорожче, тому що пільгова ставка акцизу вже не діє.

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З 25-го травня набуде чинності цілий ряд обмежень і штрафів. Поліція буде зобов'язана зупиняти транспортні засоби, щодо яких порушено термін ввезення. Отримувати інформацію про порушення вони будуть з митних баз, до яких їм відкриють доступ уже 1-го травня. Митні органи в свою чергу почнуть штрафувати тих осіб, які порушили граничні терміни тимчасового ввезення. Розміри штрафів зростуть дуже істотно.

Кого і як штрафуватимуть?

По-перше, штрафувати будуть тих, кого зупинять за кермом "євробляхи", тобто водіїв. Перший штраф в розмір 8,5 тис грн. накладе поліція прямо на дорозі. Другий контакт з поліцією обійдеться вже в 17 тис. грн., а також призведе до позбавлення прав на рік та конфіскації "євробляхи". Правда, поліція має право скласти тільки адмінпротокол, а позбавляти прав буде вже суд.

По-друге, штрафувати будуть тих, хто ввіз "євробляху" на своє ім'я, тобто потрапив до митних баз. Наприклад, завіз авто в режимі тимчасового ввезення, особисто проїхавши кордон. Розмір штрафу залежить від того, наскільки порушений термін тимчасового ввезення. Градація починається від декількох сотень гривень за пару днів прострочення до 170 тис. гривень за порушення терміну більше ніж на 30 днів. Рішення про штраф приймається митними органами, вони ж можуть замінити штраф у 170 тис. грн. на конфіскацію "євробляхи", що для багатьох може стати вигіднішим варіантом.

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Окремо варто сказати, що якщо людина вже потрапила в митні бази, то "продаж", викрадення, розбирання або просто відстій в гаражі вже не допоможуть. Законом прямо передбачено, що у разі втрати або розбирання ввезеного автомобіля особа, яка її ввезла, несе максимальну відповідальність, тобто 170 тис. грн.

Що робити до 25 травня?

Звичайно, кожен повинен сам прийняти для себе рішення. Але якщо проаналізувати поточне законодавство, то можна дати такі рекомендації.

Точно не варто їздити на "євроблясі" після 25 травня, щоб не платити величезні штрафи і найголовніше – не позбутися прав. Також не варто заявляти про викрадення, щоб не платити штраф митникам. В такому випадку є ризик, крім штрафу, отримати ще і судимість. Так само це стосується перебивання номерів або переварювання склянок – теж передбачена кримінальна стаття і судимість.

Тим, хто їздить на “євроблясі”, але не ввозив її, можна порадити здати авто на розбірку, "продати" комусь або тримати в якості донора запчастин.

Якщо ж ви ввезли авто на своє ім'я, у вас – найгірша ситуація. До 25-го травня ще можна розмитнити, але вже дорого. Якщо цього не зробити – штраф 170 тис. або конфіскація. У такій ситуації рекомендую звернутися до юриста або адвоката, щоб він допоміг підібрати аам оптимальний варіант і мінімізувати ааші витрати.

Висновок

Час "євроблях" проходить до завершення, 25-го травня настане фінальний етап. Ні новий президент, ні акції протесту не скасують прийдешніх змін.

Нагадаємо, що льготный период растаможки продлять не собираются.