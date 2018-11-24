Вступили у силу закони про доступне розмитнення та заборону ввозу авто на єврономерах.

24 листопада Закони України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» опубліковані. Таким чином, вони вступають в силу вже з 00.00 годин 25 листопада 2018 року.

Влада спрацювала дуже оперативно – 21 листопада Законопроекти були підписані Головою Верховної Ради, 22 - передані Президенту, 23 – підписані, а 24 – вже опубліковані. Більше того, на митниці та прикордонні пости вже надіслані інструкції, як діяти у відповідності до цих Законів.

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Публікуємо текст листа ДФС, який наведено огранізацією “АвтоЄвроСила” (текст неофіційний):

Сьогодні опубліковано тексти Законів, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Вони набувають чинності з 00.00 годин 25.11.2018 р.

Отже, за якими правилами можна ввозити на митну територію України транспортні засоби, зареєстровані на нерезидентів (у тому числі і автомобілі для особистого користування).

Громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, строком до одного року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому, митні платежі не повертаються.

Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.

При ввезенні автівки, що була в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.

Таким чином, якщо резидент планує сьогодні здійснити перетин митного кордону України на автівці з іноземною реєстрацією і повернутися після 00.00 годин, то сплата митних платежів або грошової застави є обов‘язковою.

Нагадаємо, як перекрили "транзитну" схему для "євроблях".