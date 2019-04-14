Адвокат Константин Воловик дает полезные советы владельцам ввезенных в Украину автомобилей на еврономерах.

С 25-го мая открывается сезон "охоты" на автомобили с иностранными номерами. Полиция получит все необходимые полномочия, в том числе доступ к таможенным базам.

Немного теории

Введенный в конце прошлого года льготный период на растаможку предусматривал право "собственников" таких авто получить украинские номера относительно недорого и так же относительно просто.

"Акция" закончилась 22 февраля 2019, но и после этого растаможить свою "евробляху" все ещё можно без штрафов. Правда, заплатить за это придется значительно дороже, так как льготная ставка акциза уже не действует.

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С 25-го мая вступят в силу целый ряд ужесточений и штрафов. Полиция будет обязана останавливать транспортные средства, относительно которых нарушен срок ввоза. Получать информацию о нарушении они будут из таможенных баз, к которым им откроют доступ уже 1-го мая. Таможенные органы в свою очередь начнут штрафовать тех лиц, которые нарушили граничные сроки временного ввоза. Размеры штрафов возрастут очень существенно.

Кого и как будут штрафовать?

Во-первых, штрафовать будут тех, кого остановят за рулем "евробляхи", то есть водителей. Первый штраф в размер 8,5 тыс грн. наложит полиция прямо на дороге. Второй контакт с полицией обойдется уже в 17 тыс. грн., а также приведет к лишению прав на год и конфискацией "евробляхи". Правда полиция вправе составить только админпротокол, а лишать прав будет уже суд.

Во-вторых, штрафовать будут тех, кто ввез "евробляху" на свое имя, то есть попал в таможенные базы. Например, завез авто в режиме временного ввоза, лично проехав границу. Размер штрафа зависит от того, насколько нарушен срок временного ввоза. Градация начинается от нескольких сотен гривен за пару дней просрочки до 170 тыс. гривен за нарушение срока более чем на 30 дней. Решение о штрафе принимается таможенными органами, они же могут заменить штраф в 170 тыс. грн. на конфискацию "евробляхи", что для многих может стать более выгодным вариантом.

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Отдельно стоит сказать, что если человек уже попал в таможенные базы, то "продажа", угон, разборка или просто отстой в гараже уже не помогут. Законом прямо предусмотрено, что в случае утери или разборки ввезенного автомобиля лицо, которое ее ввезло, несет максимальную ответственность, то есть 170 тыс. грн.

Что делать до 25 мая?

Конечно, каждый должен сам принять для себя решение. Но если проанализировать текущее законодательство, то можно дать такие рекомендации.

Точно не стоит ездить на "евробляхе" после 25 мая, чтобы не платить огромные штрафы и самое главное не лишиться прав. Также не стоит заявлять об угоне, чтобы не платить штраф таможенникам. В таком случае есть риск, кроме штрафа, получить еще и судимость. Так же это касается перебивки номеров или переварки стаканов – тоже предусмотрена уголовная статья и судимость.

Тем, кто просто ездит на евробляхе, но не ввозил ее, можно посоветовать сдать авто на разборку, "продать" кому-то или держать в качестве донора запчастей.

Если же вы ввезли авто на свое имя, это самая плохая ситуация. До 25-го мая еще можно растаможить, но уже дорого. Если этого не сделать – штраф 170 тыс. или конфискация. В такой ситуации рекомендую обратиться к юристу или адвокату, чтобы он помог подобрать оптимальный вариант и минимизировать затраты.

Вывод

Время "евроблях" проходит к концу, 25-го мая наступит финальный этап. Ни новый президент, ни акции протеста не отменят грядущих изменений.

Напомним, что льготный период растаможки продлевать не собираются.