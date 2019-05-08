Чиновники мотивируют возвращение техосмотра выполнением требований соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Штрафовать за отсутствие талона ТО начнут с 01 января 2022 года.

Обнародованный министерством инфраструктуры законопроект предусматривает прохождение ТО всеми легковыми автомобилями через четыре года от даты первой регистрации транспортного средства, затем каждые два года.

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Напомним, что коррупционный техосмотр отменили еще в 2011 году. С тех пор уже прошло восемь лет и всплеска аварийности или смертности на дорогах не произошло. Официальная статистика полиции это подтверждает. Несмотря на то, что количество автомобилей постоянно росло, количество самих ДТП и количество травмированных и погибших в ДТП людей после 2011 года постепенно уменьшалась.

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После отмены обязательного техосмотра в 2011 году повышения аварийности не произошло

Официальная статистика причин аварийности также не дает оснований для введения техосмотра. Например, за 4 месяца 2019 года произошло 47 445 ДТП. Среди причин ДТП наиболее распространенные — превышение скорости (35%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (8%), а также нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение дистанции (по 7%). Количество ДТП, возникших из-за неудовлетворительного технического состояния транспортного средства настолько незначительное, что даже не попало в официальный отчет полиции.

Неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства не входит в перечень самых распространенных причин ДТП

Согласно законопроекту, все транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не больше девяти с местом водителя включительно, которые используются для обеспечения нужд, не связанных с предпринимательской и/или хозяйственной деятельностью, подлежат проверке на пригодность к эксплуатации с 01 января 2022 года.

Управление транспортным средством, которое подлежит проверке на пригодность к эксплуатации, но своевременно его не прошло, будет тянуть за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн.). Повторное в течение года совершение нарушения повлечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.