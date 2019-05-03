Период растаможивания "евроблях" могут продлить еще на полгода – соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Речь идет об отсрочке введения в действие драконовских штрафов за использование авто на иностранной регистрации гражданами Украины.

Ситуация когда растаможивание подержанного автомобиля составляет 250-650% от его стоимости, сложилась после принятия Верховной Радой закона 2612-VIII (от 08.11.2018), который собственно и разрешил легализацию авто на европейский регистрации. Он был принят для того, чтобы все желающие могли растаможить авто. Деньги, полученные от такой растаможки, ушли в Пенсионный фонд и были выплачены пенсионерам в виде надбавки (перед президентскими выборами).

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Первые три месяца действия закона были льготными (скидка на акциз составляла 50%) это делало растаможку дешевле примерно на 20%, ведь помимо акциза желающие растаможить вынуждены были платить НДС и пошлину. За этот льготный период было растаможено 218 тысяч легковых авто, 140 тысяч из них – бывшие "евробляхи".

После окончания льготного периода растаможка "евроблях" почти прекратилась. Напомним, что в момент принятия закона 2612-VIII только по официальным данным в Украине находилось более 600 тысяч авто с европейской регистрацией. По неофициальным данным их количество значительно больше. Итак сейчас сейчас в Украине есть по меньшей мере полмиллиона автомобилей с иностранной регистрацией (при общем количестве зарегистрированных легковых автомобилей около 6,5 млн.).

С 24 мая 2019 года за управление автомобилем с иностранной регистрацией предусмотрены драконовские штрафы (до 170 тыс грн.) Суть нового законопроекта №10263 – отсрочить введение в действие таких штрафов, ведь нерастаможенных автомобилей осталось слишком много, и попытки правоохранителей применить нормы закона могут привести к нежелательным последствиям.

Сообщество владельцев "евроблях" считает, что растаможка авто должна быть доступной. По крайней мере, стоимость растаможки не должна быть больше, чем стоит сам автомобиль. Для этого сообщество предлагает вывести из формулы расчета акциза коэффициент возраста авто. Акция в поддержку такой инициативы состоится в Киеве 15 мая.

Напомним, что узнать ставки растаможки можно по таможенному калькулятору.