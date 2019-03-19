После окончания льгот оформлено всего 220 автомобилей на еврономерах. За три месяца действия новых правил растаможивания и пропуска автомобилей в целом было растаможено 218 тысяч легковых авто, из которых 140 тысяч – бывшие так называемые "евробляхи". Это больше, чем за два прошедших года вместе взятых.

Работу "формулы" в течение действия льгот на акциз можно считать эффективной: по крайней мере, об этом свидетельствуют приведенные числа. Однако, после окончания действия льготы, растаможка фактически остановилась – по информации от народного депутата Татьяны Остриковой, с 23 февраля по 18 марта таможенное оформление прошло всего 220 автомобилей. То есть, темпы из средних 2400 авто в день снизились до 9,5. И это при том, что в последние дни действия льгот таможенное оформление проводилось для почти 10 тысяч автомобилей.

Читайте также: Киевский суд отобрал Mercedes "Гелик" в одиозного экс-губернатора Полтавщины

Почему же сложилась такая ситуация, при том, что нерастаможенными на территории Украины остается несколько сотен тысяч авто на иностранной регистрации, а до срока введения жестких санкций против незаконной эксплуатации "евроблях" остается меньше двух месяцев? С этим вопросом мы обратились к Татьяне Остриковой, народному депутату, автору альтернативных законопроектов в "комитете" документов, которые и стали действительными сейчас правилами растаможки.

"Действительно темпы замедлились, с 23.02 по 18.03 таможенное оформление осуществили 220 автомобилей, которые находились на иностранной регистрации. 9 авто в сутки. Очевидно люди не готовы оформлять автомобили по действующей сегодня формуле расчета. Было предложение продолжить льготный период, но спешили раздать разовые выплаты пенсионерам перед выборами, поэтому соответствующий законопроект даже не рассматривался.

А касательно статистики – давайте посмотрим не только на то, что таможенное оформление осуществило больше автомобилей, чем за предыдущие 2 года, а на то, сколько таких авто находилось в Украине. По данным ГФС только за первое полугодие 2018 года в Украину было ввезено 632 тысячи таких авто, активисты "АвтоЕвроСилы" называли цифру 1,5 млн, а на украинские номера стало только 140 тысяч. Через 2 месяца владельцев еврономеров начнут штрафовать, и мы снова получим их возмущение. Ведь проблема не решена.

Тогда власти придется вернуться к рассмотрению вопросов акциза и, надеюсь, будет принята формула, в которой возраст автомобиля не является основным фактором увеличения акциза. Налоги являются инструментом реализации той или иной государственной политики: как транспортной или автомобильной, так и экологической. Но если у государства нет стратегии, а есть решение ситуативных проблем точечным методом, то мы и получаем такие ситуации, как с еврономерами", – убеждена автор законопроектов.

Читайте также: Для украинских водителей готовят новые штрафы

Однако, автомобилистам, в которых до сих пор есть "евробляха" или были планы привезти и растаможить авто из-за границы, не стоит надеяться на быстрые решения. По крайней мере, изменений по правилам растаможки не следует ожидать раньше окончания президентских выборов. А дальше, надеемся, кроме предложенного решения с коэффициентом возраста, будут и следующие предложения, которые впоследствии трансформируются в законопроекты.

Также очевидно, что принятые нормы растаможки оправданы только в первой части – при льготных ставках. Полные ставки оказались не приемлемыми, поэтому вероятность изменения таможенного законодательства необходима с точки зрения предотвращения протестов и массовых акций неповиновения.