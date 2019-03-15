Штраф составит от 510 до 850 грн, а также могут быть изменены Правила дорожного движения.

Еще одна законодательная инициатива, касающаяся безопасности дорожного движения, появилась в парламенте. На этот раз документ №10130, которым, если он станет законом, будет введены новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте.

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Согласно информации из пояснительной записки к законопроекту, данные ВОЗ свидетельствуют, что использование специальных детских автокресел позволяет уменьшить вероятность летальных исходов среди детей в автопроисшествиях до 80%. Также приводятся результаты исследований компании Ipsos, в которых говорится, что только 12% украинских водителей пользуются автокреслами для детей до 6 лет, и почти никогда для детей старшего возраста. Зато в странах западной Европы этот показатель составляет от 93 до 99%.

В записке указаны и штрафы в некоторых странах ЕС за перевозку детей без специальных средств: в Польше игнорирование соответствующей части ПДД обойдется в 35 евро, в Германии – 60, Чехии – 78, в Эстонии – целых 400 евро. В Украине, если законопроект №10130 станет законом, штраф за нарушение правил перевозки детей составит 510 гривен, это за первое зафиксированное нарушение в течение года. За второе же придется оплатить уже 850 гривен. Контролировать соблюдение водителями этой части ПДД будет полиция.

Также в заключительных положениях проекта присутствует рекомендация, адресованная Кабмину, чтобы в течение трех месяцев после получения статуса закона описанным проектом, который сейчас находится на рассмотрении в профильных комитетах ВР, были внесены изменения в Правила дорожного движения относительно повышения уровня безопасности перевозки детей.