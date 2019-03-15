Штраф становитиме від 510 до 850 грн, а також можуть бути змінені Правила дорожнього руху.

Ще одна законодавча ініціатива, що стосується безпеки дорожнього руху, з’явилась у парламенті. Цього разу документ №10130, котрим, якщо він стане законом, буде введено нові штрафи за порушення правил перевезення дітей в автотранспорті.

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Згідно з інформацією з пояснювальної записки до законопроекту, дані ВООЗ свідчать, що використання спеціальних дитячих автокрісел дозволяє зменшити імовірність летальних наслідків серед дітей у автопригодах до 80%. Також наводяться результати досліджень компанії Ipsos, у яких говориться, що лише 12% українських водіїв користуються автокріслами для дітей віком до 6 років, і майже ніколи для дітей старшого віку. Натомість, у країнах західної Європи цей показник становить від 93 до 99%.

У записці зазначено і штрафи в деяких країнах ЄС за перевезення дітей без спеціальних засобів: у Польщі ігнорування відповідної частини ПДР обійдеться у 35 євро, у Німеччині – 60, Чехії – 78, в Естонії – цілих 400 євро. В Україні, якщо законопроект №10130 стане законом, штраф за порушення правил перевезення дітей становитиме 510 гривень, це за перше протягом року зафіксоване порушення. За друге ж доведеться сплатити вже 850 гривень. Контролювати дотримання водіями цієї частини ПДР буде поліція.

Також у прикінцевих положеннях проекту присутня рекомендація, адресована Кабміну, щоб протягом трьох місяців після отримання статусу закону описаним проектом, який зараз знаходиться на розгляді у профільних комітетах ВР, були внесені зміни до Правил дорожнього руху стосовно підвищення рівня безпеки перевезення дітей.