Зупинка авто з метою "перевірки документів", або "відпрацювання спецоперації тверезий водій", є незаконною. Законом передбачено лише 10 цілком конкретних причин, за яких поліцейський може зупиняти авто.

Законом передбачено лише 10 чітко визначених підстав зупинки автомобіля, а саме:

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1. якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

2. якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля;

3. якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого правопорушення;

4. якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

5. якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;

6. якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;

7. якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

8. якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;

9. порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів;

10. наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам.

Всі інші підстави для зупинки є незаконними

При цьому, поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки з її детальним описом. Ця підстава повинна бути однієї із 10-ти перелічених вище. Якщо поліцейський назвав підставу, якої нема у переліку, то зупинка є безпідставною!

Якщо зупинка є безпідставною, то всі подальші дії інспектора є також неправомірними. Тому, якщо після безпідставної зупинки інспектор знайшов будь-яке порушення та наклав штраф, його можна дуже легко скасувати через суд.

Втім, у якості доказу для суду бажано мати аудіо або відео запис розмови з поліцейським.