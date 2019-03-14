Остановка авто с целью "проверки документов", или "отработка спецоперации "трезвый водитель", является незаконной. Законом предусмотрено лишь 10 вполне конкретных причин, по которым полицейский может останавливать авто.

Законом предусмотрено лишь 10 четко определенных оснований остановки автомобиля, а именно:

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1. если водитель нарушил правила дорожного движения;

2. если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;

3. если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иного правонарушения;

4. если транспортное средство находится в розыске;

5. если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть;

6. если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля;

7. если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

8. если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;

9. нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;

10. наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

Все другие основания для остановки являются незаконными

При этом полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки с ее детальным описанием. Это основание должно быть одним из десяти перечисленных выше. Если полицейский назвал основание, которого нет в перечне, то остановка безосновательна!

Если остановка является безосновательной, то все дальнейшие действия инспектора являются также неправомерными. Поэтому, если после безосновательной остановки инспектор нашел любое нарушение и наложил штраф, его можно очень легко отменить через суд.

Впрочем, в качестве доказательства для суда желательно иметь аудио или видео запись разговора с полицейским.