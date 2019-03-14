В субботу, 16 марта 2019 года должен стартовать демонтаж Шулявского путепровода. Движение по Проспекту Победы будет ограничено – объезд обустроят по соседним улицам.

“С 16 марта 2019 года в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) закрывается движение троллейбусов маршрутов №22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта”, – сказано на официальной странице Киевпастранса.

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Ремонт Шулявского путепровода продлится 17 месяцев и будет стоить бюджету около 900 млн грн.