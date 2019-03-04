В первых числах марта начались работы, которые приводят к огромным пробкам.

В минувшие выходные дорожные службы разобрали разделительную полосу на проспекте Победы в Киеве возле аварийного Шулявского путепровода, который должны демонтировать с 15 марта. Для этого перекрыли по одной полосе в каждую сторону. Из-за этого на выходных, когда трафик небольшой, в обе стороны перед Шулявкой образовались значительные пробки.

В понедельник утром дорожники возобновили движение по всем полосам, чтобы не создавать сильные пробки. Взамен работы проводятся в направлении Житомира. Там разбирают забор, чтобы с помощью светофорного регулирования сделать возможность поворота на проспект Победы из смежных улиц.

Напомним, что киевлянам показали финальную версию развязки на Шулявке.