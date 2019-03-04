В перших числах березня розпочались роботи, які призводять до величезних заторів.

На минулих вихідних дорожні служби розібрали роздільну смугу на проспекті Перемоги в Києві поблизу аварійного Шулявського шляхопроводу, який мають демонтувати з 15 березня. Для цього перекрили по одній смузі в кожен бік. Через це на вихідних, коли трафік невеликий, в обидва боки перед Шулявкою утворились значні затори.

В понеділок зранку дорожники відновили рух по всіх смугах, щоб не створювати сильний затор. Натомість роботи проводяться в напрямку Житомира. Там розбирають огорожу, щоб за допомогою світлофорного регулювання зробити можливість повороту на проспект Перемоги з суміжних вулиць.

Нагадаємо, що киянам показали фінальну версію розв'язки на Шулявці.