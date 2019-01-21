Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу у столиці передбачає будівництво розв'язки з трьома з'їздами.

Багатостраждальний і дуже важливий шляхопровід на Шулявці нарешті узялись відбудувати. Це буде один з наймасштабніших проектів дорожників останнього часу.

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Видання НВ посилається на заступника голови Київської міськдержадміністрації Дмитра Давтяна, як джерело інформації. Вартість проекту становить 830 мільйонів гривень.

Фото: фінальний проект реконструкції Шулявського шляхопроводу / НВ

З фотографій зрозуміло, що розв'язка матиме вигляд листка конюшини з трьома з'їздами. Повідомляється, що на новій розв'язці буде навіть велодоріжка шириною 2 метри і довжиною 985 м. А на одній з ділянок дорога для велосипедистів буде проходити під землею.

Роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу триватимуть не більше двох років, обіцяють у міськдержадміністрації. На сьогодні головна проблема будівельників – знос старого цеху заводу “Більшовик”. Наразі роботи на об’єкті призупинені у зв’язку з перебоями у фінансуванні.

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