Проект реконструкции Шулявского путепровода в столице предусматривает строительство развязки с тремя съездами.

Многострадальный и очень важный путепровод на Шулявке наконец взялись отстроить. Это будет один из самых масштабных проектов дорожников за последнее время.

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Издание НВ ссылается на заместителя главы Киевской горгосадминистрации Дмитрия Давтяна, как источник информации. Стоимость проекта составляет 830 миллионов гривен.

Фото: финальный проект реконструкции Шулявского путепровода / НВ

По фотографиям понятно, что развязка будет иметь вид листка клевера с тремя съездами. Сообщается, что на новой развязке будет даже велодорожка шириной 2 метра и длиной 985 м. А на одном из участков дорога для велосипедистов будет проходить под землей.

Работы по реконструкции Шулявского путепровода продлятся не больше двух лет, обещают в горадминистрации. На сегодня главная проблема строителей – снос старого цеха завода “Большевик”. Сейчас работы на объекте приостановлены в связи с перебоями в финансировании.

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