В 2018 году полицейскими зафиксировано более 110 000 случаев управления в состоянии опьянения водителями. В 2017 году этот показатель превысил 114 000 случаев.

Такие данные объявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. "Цифры всегда говорят сами за себя. Я же могу лишь в очередной раз отметить, что пока водители будут садиться за руль нетрезвыми и пренебрегать всеми правилами, до тех пор мы будем пресекать, выявлять, привлекать к ответственности. Пока не сведем эту проблему в нашей стране на нет. Сейчас, это одна из наших целей и мы приложим максимум усилий, чтобы ее достичь", пишет он на своей странице в FB.

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"К слову, год только начался, а мы уже имеем свыше 4 000 составленных материалов за управление в состоянии опьянения. Употребляйте ответственно. Будьте сознательными. И помните, что на кону ваша жизнь и здоровье... и не только ваша", добавил господин Белошицкий.