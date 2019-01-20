Все знают, что зимой лучше не ездить быстро. А вы задумывались, почему нельзя? Может быть, иногда все-таки можно?

Знаете, как привести в состояние тихого ужаса инженера-конструктора шинной компании – любой марки, неважно, премиальной или бюджетной? Пожалуйтесь ему на скоростные характеристики его зимней шины – дескать, слишком гудят на скорости выше 150 км/ч…



Зимняя дорога из-за своей непредсказуемости требует иного скоростного режима и особого запаса навыков управления автомобилем.

Скорость зимой

Автомобильные журналисты знают, что некоторые вещи нельзя выведать у производителей автокомпонентов ни под каким соусом. Один из таких «секретов» касается зимней резины: кажется, пока никому не удалось узнать, до какой скорости сохраняют эффективность зимние шины той или иной модели.

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В неофициальных разговорах с шинниками автору доводилось слышать предельную цифру 80 км/ч, да и то с целым набором оговорок. Из этого можно сделать вывод, что люди, официально отвечающие за безопасность движения в европейских компаниях, любую более высокую скорость считают неприемлемой для зимы. Ни о каких скоростях свыше 100 – 120 км/ч на зимней дороге речь не идет.

Неожиданная смена покрытия дороги характерна для зимы: то плотный снег, то укатанные до блеска участки, то откровенный лед. Предугадать их нельзя.

Почему нельзя

Так почему лучше не ездить быстро зимой? Понятно, что на скользкой дороге быстро едущий автомобиль управляется хуже, но не это главное. Дело в том, что ездить по-летнему не рекомендуется даже там, где дорога чистая.

Главная опасность зимней дороги – в непредсказуемости ее покрытия. И если в данный момент под колесами некая определенная поверхность – скажем, мокрый асфальт, рыхлый снег, неглубокая колея – то уже через десяток секунд покрытие может стать иным – более скользким. А при большой скорости движения времени на соответствующую реакцию в водителя может уже на найтись. При этом тормозной пусть на «новом» виде покрытия может оказаться в разы больше, чем за десять метров до того. И очень часто заметить заранее изменение типа дороги впереди не представляется возможным.

И с зимними шинами премиум-класса, и в дешевой бюджетной обувке нужна осторожность одного порядка: даже лучшая резина не отменяет законов физики.

Поэтому всегда двигаться нужно так, как если бы под колесами была скользкая обледеневшая дорога. При этом данный постулат актуален для всех марок шин, ведь даже самые совершенные премиальные модели не отменяют законов физики, и разница между дешевыми и дорогими покрышками на зимней дороге никогда не бывает принципиальной.

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Конечно, нельзя отрицать, что продвинутые марки шин обеспечивают более короткий тормозной путь и лучшую цепкость колес при поворотах руля. Но мы никогда не можем знать заранее, насколько скользкой окажется дорога в следующую минуту, и как именно будут вести себя на ней наши колеса, какими бы классными они ни были.



Почти чистый асфальт может неожиданно смениться участком так называемого “черного льда”. Если скорость при этом чрезмерно высока, шипы тоже не помогут удержатсья на курсе.

Указанное правило смягчается разве что в откровенно теплую погоду, когда плюсовая температура в регионе уже устоялась и держится около суток, так что даже случайные образования льда можно исключить.

Рекомендация Авто24

Кстати, о шинах. Почему нельзя точно сказать, до какой скорости они работают эффективно зимой? Потому что снег и лед под колесами – не вода, которая всегда одинаково жидкая. Снег в зависимости от своей «свежести», температуры и влажности всегда ведет себя по-разному: демонстрирует разный коэффициент сцепления с шинами, разную способность отводиться из пятна контакта по каналам протектора. То же самое можно сказать о движении по льду. Поэтому главный рецепт прост: зимой – не спешим.

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