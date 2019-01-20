Всі знають, що взимку краще не їздити швидко. А ви замислювалися, чому не можна? Може іноді все-таки можна?

Знаєте, як довести до стану тихого жаху інженера-конструктора шинної компанії – будь-якої марки, неважливо, преміальної або бюджетної? Поскаржтеся йому на характеристики комфорту його зимової моделі – мовляв, надто гудуть на швидкості вище 150 км/ч...

Зимова дорога через свою непередбачуваність вимагає іншого швидкісного режиму і особливого запасу навичок керування автомобілем.

Швидкість взимку

Автомобільні журналісти знають, що деякі речі не можна випитати у виробників автокомпонентів ні під яким соусом. Один з таких “секретів” стосується зимової резини: здається, поки нікому не вдалося дізнатися, до якої швидкості зберігають ефективність зимові шини тієї чи іншої моделі.

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У неофіційних розмовах з виробниками шин автору доводилося чути граничну цифру 80 км/год, та й то з цілим набором застережень. З цього можна зробити висновок, що люди, які офіційно відповідають за безпеку руху в європейських компаніях, будь-яку вищу швидкість вважають неприйнятною для зими. Тобто ні про які швидкості понад 100-120 км/ч на зимовій дорозі не йдеться.

Несподівана зміна покриття дороги характерна для зими: то щільний сніг, то укатані до блиску ділянки, то відвертий лід. Передбачити їх не можна

Чому не можна

Так чому краще не їздити швидко взимку? Зрозуміло, що на слизькій дорозі автомобіль, що швидко їде, керуєтьсягірше, але не це головне. Справа в тому, що їздити по-літньому не рекомендується навіть там, де дорога чиста.

Головна небезпека зимової дороги – в непередбачуваності її покриття. І якщо в даний момент під колесами якась визначена поверхня – скажімо, мокрий асфальт, пухкий сніг, неглибока колія, – ​​то вже через десяток секунд покриття може стати іншим – більш слизьким. А при великій швидкості руху часу на відповідну реакцію у водія може вже не знайтися. При тому що гальмівний шлях на “новому” виді покриття може виявитися в рази більшим, ніж за десять метрів до того. І дуже часто помітити заздалегідь зміну типу дороги попереду неможливо.

І з зимовими шинами преміум-класу, і в дешевій бюджетній обувці потрібна обережність одного порядку: навіть найкраща гума не скасовує законів фізики

Тому завжди рухатися потрібно так, якщо б під колесами була слизька обледеніла дорога. При цьому даний постулат актуальний для всіх марок шин, адже навіть найдосконаліші преміальні моделі не скасовують законів фізики, і різниця між дешевими і дорогими покришками на зимовій дорозі ніколи не буває принциповою.

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Звісно, не можна заперечувати, що провідні марки шин забезпечують коротший гальмівний шлях і кращу чіпкість коліс при поворотах керма. Але ми ніколи не можемо знати заздалегідь, наскільки слизькою виявиться дорога в наступну хвилину, і як саме будуть вести себе на ній наші колеса, якими б класними вони не були.

Майже чистий асфальт може несподівано змінитися ділянкою так званого "чорного льоду". Якщо швидкість при цьому надмірно висока, шипи теж не допоможуть втриматися на курсі.

Зазначене правило пом'якшується хіба що у відверто теплу погоду, коли плюсова температура в регіоні вже встоялась і тримається близько доби, так що навіть випадкові утворення льоду можна виключити.

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До речі, про шини. Чому не можна точно сказати, до якої швидкості вони працюють ефективно взимку? Тому що сніг і лід під колесами – не вода, яка завжди однаково рідка. Сніг в залежності від своєї “свіжості”, температури і вологості завжди поводиться по-різному: демонструє різний коефіцієнт зчеплення з шинами, різну здатність відводитися із зони контакту по каналах протектора. Те ж саме можна сказати про рух по льоду. Тому головний рецепт простий: взимку – не поспішайте.

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